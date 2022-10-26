泡溫泉別喝酒，也別喝冰牛奶！醫：易增心臟負擔，留意７件事更健康。

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-10-26 17:00:00

天氣轉涼、變冷之際民眾總會想泡個溫泉，泡溫前來杯酒或泡完溫泉後來杯冰牛奶，整趟下來讓人身心舒暢。不過國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃晨祐提醒，這些其實都存在著健康隱憂，建議泡溫泉留意細節，更有利身體健康。

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泡溫泉別喝酒易增心臟負擔。醫：若真要喝氣氛注意４重點。

黃晨祐醫師表示，泡溫前後其實都不建議喝酒，一來是因為兩者都會使得血管擴張、血壓降低，若在短時間內同時進行是有過度、造成心腦血管負擔的疑慮，特別是冰的啤酒，更有可能使得身體溫差過大，進而增加中風或心肌梗塞的風險。另一方面也考量活動安全，上述這般也容易使得頭暈較為明顯或是太過放鬆，溫泉設施大多地面濕滑，也有跌倒、骨折、撞傷腦部等風險。

不過，泡溫泉喝酒對不少人而言喝的是一種氣氛，若真的非得來一杯不可，醫師建議可掌握幾個原則。包括盡量選擇低濃度的酒類，如低酒精濃度的清酒、啤酒等，避免高酒精濃度的威士忌、高粱等。量也不宜過多，小酌就好，別因為低酒精濃度就卯起來喝。選擇時也盡量挑選常溫避免冰的。

醫師提醒，泡溫泉喝酒雖說一般而言對健康的族群、年輕人來說風險較小，但不良的習慣還是應盡量避免。而對年長、三高、心腦血管疾病風險自然較高，需特別留意，能避免則避免，一般建議泡溫泉兩個小時後再喝為佳。

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泡溫泉不喝酒改喝冰牛奶？喝什麼比較好？醫教３原則。

泡完溫泉也有很多民眾會來杯冰牛奶，認為對身體有不少好處，不過對此黃晨祐醫師則認為，先撇開牛奶的營養，泡完溫泉喝冰牛奶對身體健康帶來的益處其實並不多，大多還是喝個氣氛，或身體瞬間降溫感到舒暢。而從血管健康來看，這般冷熱明顯變化的行為，反而如前述一樣有可能增加中風、心肌梗塞的風險。

醫師建議，若是基於牛奶的營養，未必需要泡完溫泉喝。若是基於氣氛建議可選擇熱牛奶，如果熱牛奶感覺不對味，那也至少別直接往下吞，慢慢喝或稍含在嘴裡為佳。

除了冷飲不宜外，咖啡、茶、汽水、提神飲料等有咖啡因成分的飲品也都建議泡完溫泉後2小時再飲用。最建議補充的還是常溫的水或是運動飲料，這才是真的對健康有所幫助的，可補充泡溫泉流汗時所流失的水分。

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泡溫泉時注意身邊各種溫差，留意７件事溫泉泡得更健康！

為讓泡溫泉時身心健康、安全無虞，防摔倒、中風、心肌梗塞等，黃晨祐醫師也提醒，若情況允許最好還是有人陪伴同行為佳，以防發生意外沒人知道。過程中務必注意避免溫差過大，下水前建議先沖個溫熱水，進出溫泉時也裹好浴巾。也建議避免泡完熱泉後直接再泡冷泉，若有需求先沖個澡讓身體適應溫度。泡溫泉時間建議一次為20分鐘，若還想再泡可起身休息個10分鐘再繼續，並時時補充水分。高血壓以及低血壓患者，上述得更加留意，兩族群泡溫泉時也建議別超過胸口，以免高血壓用藥後或低血壓，再加上過度浸泡溫泉，使得血壓過低、增加安全疑慮。其他像是三溫暖、乾式溫泉、蒸氣室等也都是同樣的道理。養成良好的習慣，不只身心舒暢，也更有益健康及安全。

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