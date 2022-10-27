「業配之王」萬聖節再創顛峰　網驚：全網都被業配了

「不給糖就搗蛋」，一年一度的萬聖節即將到來，除了精心打扮一番外，不應景搗蛋一下就太可惜！近日有業配之王之稱的YouTuber HowFun，與麥當勞攜手推出「麥當勞萬聖節搗蛋翻譯機」擴充功能插件，網友大驚做了「這個動作」後，竟然「完全躲不開的業配」，讓不少人直呼有趣，跟著大玩創意梗，引發熱烈討論。
安裝擴充功能插件後，網頁、FB等社群平台上的文字，頓時就被替代成滿滿的麥當勞，經過實測，當鍵入特定的「人、事、時、物以及HowFun的口頭禪」後，網頁文字就會自動轉換成充滿麥當勞的元素以及萬聖節的emoji。例如鍵盤輸入「吃飯」網頁上的文字竟都變成「吃大麥克」，打了「不好意思」，在搗蛋翻譯機的作用下，網頁上顯示的文字竟變成，「不好意思，麥當勞套餐一定要配可樂去冰謝謝」，而輸入「ㄏㄏ」竟出現「ㄏㄏ，麥當勞好ㄘ」，且麥當勞本次推出的Chrome插件可免費下載安裝。
當插件啟用後，不少網友看完影片都大呼有趣，更有網友大讚「太強大！走到哪裡都被業配」、「不愧是How哥，業配之王再創顛峰之作」、「萬聖節整人實用+1」。
HowHow豪氣表示：「我要讓大家眼睛所及，都是我的業配！」不少網友發揮好奇心，不斷測試各種不同字串間的轉換，更有不少粉絲說，「玩著玩著中午就想吃麥當勞，被業＋1」、「只有How哥能超越How哥」、「這業配我給過」。
更有不少網友提到「該怎麼恢復？在線等」。其實，只要到瀏覽器的設定暫停/移除該插件，就可恢復正常，但麥當勞與「業配之王」玩出新創意，成功引發話題，讓萬聖節前夕的社群話題再掀一波討論度。