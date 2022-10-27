榮耀花蓮！Kolas推「不害怕運動」　若上任馬上做這事

▲花蓮縣政治狀況特別，Kolas Yotaka帶著「榮耀花蓮」使命返鄉參選，選情看漲。（圖／Kolas辦公室提供）
▲花蓮縣政治狀況特別，Kolas Yotaka帶著「榮耀花蓮」使命返鄉參選，選情看漲。（圖／Kolas辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-27 11:35:57

民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今（27）日上架最新一集，片中主持人、民進黨發言人黃彩玲邀請花蓮縣長候選人Kolas Yotaka一同煮麵，並對談參選花蓮縣長的心路歷程。Kolas說，這次參選喊出「不害怕運動」，只有勇敢選擇不同的人，花蓮才能終結恐懼與痛苦。

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▲Kolas Yotaka在《一碗麵的時間》中暢談自己參選花蓮縣長的心路歷程。（圖／民進黨提供）
▲Kolas Yotaka在《一碗麵的時間》中暢談自己參選花蓮縣長的心路歷程。（圖／民進黨提供）
Kolas批評，現在花蓮縣不只自成一國，還是「恐懼的總和」，縣長徐榛蔚長期公器私用，甚至將個人照片印在金紙上，有夠離譜。

Kolas指出，花蓮許多企業或團體，因怕被懲罰、查水表，「誰敢公開跟你講加油？」她回憶有一次與徐榛蔚同框，上台致詞的民眾呼籲大家支持Kolas，台下同桌人竟因為恐懼，拔走桌上名牌拔腿就跑，她為此感嘆，「花蓮是屬於大家的，不是屬於一家的」。

即便花蓮鄉親害怕表態，Kolas仍然勇敢參選，她指出，「這個龐大的王朝，有沒有可能被推翻？」這次參選喊出「不害怕運動」，只有勇敢選擇不同的人，花蓮才能終結恐懼與痛苦。

Kolas也提到，上任後第一件事，就是公開宣示「花蓮縣府全面禁收回扣」，讓更多企業、建設、人才不需要「被篩選」才能進入花蓮，只有在活絡經濟後，醫院、學校、養護等機構才會隨之而來，花蓮才能重新活潑繁榮。

▲繼現任駐美大使蕭美琴之後，民進黨再在花蓮推出強棒Kolas投入選舉。（圖／民進黨提供）
▲繼現任駐美大使蕭美琴之後，民進黨再在花蓮推出強棒Kolas投入選舉。（圖／民進黨提供）
Kolas直言，這是一場不可能的任務，但她一定要做。為力戰花蓮王朝、走更長遠的路，她每天督促自己「負重慢跑40分鐘」，她也說，原以為會當記者當到退休，但2014年桃園市長鄭文燦邀請她出任原民局長時，她想起「改變世界」的初衷，決定在不同領域以不同角色，找回原住民族的價值，為原民爭取權益。

她說，光是堅持用阿美族的名字，就讓她遇到很多困難，醫生藥包從來不曾寫對她的名字，申請政治獻金專戶，花蓮銀行還先打到監察院確認半天，甚至有民眾因為她的名字而批評是「分裂主義者」，但她強調，「原住民本來就不是中國的一部分，台灣也不是中國的一部分」，且她在立委任內通過《原住民族語言發展法》，16個原住民族語言都有官方認證，「拼寫它的字當然就是國字」，期盼更多人理解尊重彼此的認同。

▲Kolas參選花蓮縣長，賴清德多次到花蓮站台背書。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲Kolas參選花蓮縣長，賴清德多次到花蓮站台背書。（圖／翻攝自賴清德臉書）

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