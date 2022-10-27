首場辯論會下週六登場 黃珊珊：政治議題部分還需加強
2022年九合一選戰在即，距離投票日僅剩下一個月時間，其中首都台北市長選戰「三腳督」態勢，也成為外界關注焦點。而選戰中唯一一場由電視媒體舉辦的辯論會，也即將於下週六展開，外界也關注候選人準備的狀況。對此黃珊珊今（27）日受訪時也直言，自己對於政治議題的部分還需要加強，也會找朋友來一起提供意見。
據媒體報導，黃珊珊日前找來同黨戰友，也就是親民黨前文宣部副主任吳崑玉來協助訓練辯論，引發各界討論。而由於首場電視辯論會，即將於下個月5日登場，外界也關注黃珊珊的進展如何？對此黃珊珊則表示，從參選第一天就希望能針對政策進行辯論，但可惜的是目前看起來似乎只有這一次的機會。
「我當了21年的市議員，3年的副市長，我想我每一天都在準備，市政的部分我想我應該比較熟悉。」黃珊珊說，雖然辯論過程少不了政治議題，大家每天也都在針對政治議題進行攻防，不過自己相對要加強的就是政治議題，而對於政策議題她則是相對較有把握。
媒體追問，日本政治學者小笠原欣幸預估台北市長選戰，國民黨候選人蔣萬安很可能當選，不過小笠原也預估黃珊珊有機會能夠逆轉，且機率最高？對此黃珊珊也對小笠原欣幸表達感謝，不過也強調「每個人都有自己的評論，我們也不需要特別去針對誰。」