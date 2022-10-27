CASETiFY再推《美少女戰士》手機殼 可客製刻印指定名字
美戰迷又要破費了！手機配件品牌CASETiFY日前首度和《美少女戰士》攜手推出聯名系列，隨後引起全球熱烈迴響，開賣不久就被搶購一空。繼首波聯名系列之後，CASETiFY今（27）日宣布再度推出第二波 《美少女戰士》聯名配件，已在官網及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售，除了支援Apple與Android系列手機，也同步兼容最新iPhone 14系列手機。
《美少女戰士》和CASETiFY第二波聯名以「女力」（Girl Power）為主題，呈現其與水手戰士間緊密且堅不可摧的連結。此系列中最吸睛的主打產品就是客製化手機殼，以每位水手戰士的代表色為基底並加入美麗的漸層效果，並且以兩人一組夥伴配對的方式呈現。除了五位備受喜愛的水手戰士們與超級水手小月亮之外，更加入令人期待已久的外太陽系四戰士角色，以及露娜與阿爾特米斯的組合。台灣消費者可透過客製化服務，將自己與水手戰士或好友的名字印在手機殼上，打造極具個人風格的專屬手機殼，紀念堅不可摧的深刻友誼。
第二波聯名系列涵蓋多樣電子及生活配件，包含變身胸針、月光水晶變身盒、螺旋愛心變身盒3種印花設計的磁吸式無線充電盤，及印有眾多經典角色的AirTag掛環。首波聯名系列的熱賣產品也再度回歸，包含露娜、星星與月亮串飾的限量水手月亮彩珠手機吊飾，以及全新加入的水手月亮與晚禮服假面貼紙設計的鏡面手機殼等。第二波聯名系列目前已正式開賣，售價1070元起。
《美少女戰士》最新合作還有美妝品牌植村秀，近期推出全新的「劇場版美少女戰士ETERNAL」聯名系列，15款聯名美妝相當搶眼，並推出露娜公仔、化妝包、鑰匙圈等只送不賣的滿額周邊禮，勢必吸引粉絲手刀收藏。