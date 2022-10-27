經濟疲弱挑戰大！9月景氣轉黃藍燈　差1分險落低迷藍燈

國發會於今日發布的9月景氣對策信號綜合判斷分數為17分，較上月減少6分，燈號轉呈黃藍燈。景氣領先指標連續11個月下跌，累計跌幅達7.59％；同時指標也為連續第7個月下跌，累計跌幅擴大至8.2％，領先與同時指標皆呈下滑，與景氣燈號轉成黃藍燈相互呼應。
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不過，國發會提到，全球通膨壓力仍高、俄烏戰爭膠著，且主要國家緊縮貨幣政策等影響，全球經濟成長轉弱，終端市場需求趨疲，產業鏈持續庫存調整，導致9月份股價指數、工業生產指數、製造業銷售量指數及製造業營業氣候測驗點均下滑。
由於9月綜合判斷分數已降至17分，意即再降一分就落到代表景氣低迷的藍燈，10月是否恐落入藍燈區？吳明蕙表示，有時各項指標成長率剛好落在邊界，分數未必會降，「無論如何，景氣走勢漸趨疲弱是很明顯的。」
國發會說明，未來在出口方面，新興科技應用與數位轉型需求持續，以及歐美年終消費旺季採購需求，有助支撐出口；投資方面，國內半導體供應鏈及綠能投資持續擴增，加以投資台灣三大方案延續，均有助提振投資動能；內需方面，由於邊境管制逐步放寬，且國內疫情穩定，有助服務輸出及穩定消費。
國發會強調，全球通膨及升息壓力續存，且俄烏戰爭持續，加以中國堅持清零政策，加深全球經濟下行風險，後續發展仍須密切關注，並妥為因應。