籃籃加入《衝衝衝》瘋傳「退出啦啦隊」？樂天女孩發文了

▲籃籃加入《天才衝衝衝》主持群，卻讓網友擔憂恐怕退出啦啦隊。（圖／翻攝自籃籃IG）
▲籃籃加入《天才衝衝衝》主持群，卻讓網友擔憂恐怕退出啦啦隊。（圖／翻攝自籃籃IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-27 21:06:30

樂天女孩Rakuten Girls的隊長籃籃，憑著搞怪又活潑的陽光性格，深受各大節目喜愛，手上更一口氣多了好幾部節目，工作量滿檔。日前，籃籃也正式加入《天才衝衝衝》主持群，結果卻讓不少粉絲擔憂，「這也太忙了吧！」更一度瘋傳「退出啦啦隊」的消息。對此，Rakuten Girls的官方臉書發文了。

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《天才衝衝衝》24日在臉書宣布，主持群正式加入樂天女孩籃籃、巫苡萱，而籃籃也親自在個人社群分享喜訊。結果消息曝光後，就有不少網友擔憂張文綺、徐凱希會被取代；更也有人認為，籃籃可能因為工作量太大，退出啦啦隊，相關說法不脛而走，「籃籃明年還跳樂天嗎？超忙」、「主持人太多了吧！這樣籃籃太忙，感覺會退出樂天耶！」

▲籃籃和巫苡萱，正式加入《天才衝衝衝》主持群。（圖／翻攝自籃籃臉書）
▲籃籃和巫苡萱，正式加入《天才衝衝衝》主持群。（圖／翻攝自籃籃臉書）
對此，Rakuten Girls官方臉書今（27）日發文宣布，11月5日在樂天桃猿主場，桃園國際棒球場的台灣大戰首日，25位樂天女孩「全部霸到」，同時也放出籃籃的球場應援照，證實籃籃會出席活動，似乎也打破了外界退團的說法。

事實上，籃籃目前的手上節目，除了新加入的《天才衝衝衝》以外，還包括《綜藝新時代》、《綜藝大集合》以及網路節目《懿想天開》、《STRIKE！》。另外，籃籃還是樂天女孩的隊長兼CEO，工作幾乎滿檔，不過，日前就有網友在IG詢問，「想問籃籃…妳很忙吧！3個綜藝節目+啦啦隊，主持滿滿滿。」結果籃籃則充滿信心的回應，「不同環境不同挑戰！」（編輯：詹鎰睿）


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