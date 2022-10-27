議員賣預算判刑定讞 吳香君：改變陋習、由我自身做起
最高法院針對18年前台北縣議員出賣預算回扣，今（27）日確認上訴駁回，全案定讞，各自判3到5年有期徒刑。其中涉案的新北市議員何淑峰，其同選區時代力量新北市議員候選人吳香君晚間也在臉書中發文表示，「過去沒有被查獲的事情，不代表就是可以做的事情」，表示要由自身做起，改變過去長期以來的陋習，讓人民重拾對於公共事務的信心。
吳香君提到，18 年前台北縣議會爆出賣預算回扣案，最高法院今依對於職務上行為收受賄賂罪，判三位新北市現任議員有罪定讞，代表其中兩位有意連任的議員將沒有資格參選年底的選舉；從這告訴我們大家都在做的事情、過去沒有被查獲的事情，不代表就是可以做的事情，但正因為過去地方政治中，充斥著黑箱與不透明，讓大家心存僥倖，以為不會被抓。
吳香君也在臉書上發表3點承諾，第一為包含選民服務案一律透過台北市議員邱威傑（呱吉）所建立的「選服魔鏡號」公開上網，杜絕非法關說；第二是配合款用途、金額、施工廠商名單全數公開上網，杜絕收受預算回扣；第三則是公費助理名單、職稱、薪資級距全數公開上網，杜絕詐領助理費。
吳香君文章最後也說到，希望透過這些公開透明的作法，由自身做起，改變過去長期以來的陋習，讓人民重拾對於公共事務的信心。