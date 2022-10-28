大林煉油廠暗夜惡火！爆炸聲頻傳 居民全嚇壞：怕得要死
昨（27）日深夜22時35分，高雄大林煉油廠發生火警，大量火煙直竄天際，火勢猛烈，將夜空都染成橘紅色，且現場不斷傳出爆炸聲響，十分駭人。高雄市長陳其邁、副市長林欽榮、消防局長王志平及市府相關局處首長趕往現場坐鎮，許多附近居民到場傳達心聲，直言嚇得不敢睡覺、怕得要死，陳其邁也在現場撂重話批「中油非常不應該」，將重罰中油530萬並勒令停工，待檢查安全無虞後才准復工。
據了解，這起火警是因為第三重油脫硫工廠在歲修後，開爐氫氣重加壓過程中起火，造成管線內油氣燃燒。消防局共出動26車50人到場灌救，初步清查無人員受傷受困，並在23點44分時控制火勢。
陳其邁表示，高雄市政府勞工局、環保局等單位都會處以最重罰，環保局將依空汙法處以500萬罰鍰、勞工局則依違反相關工安規定罰30萬，第三重油加氫脫硫工廠全面停工檢查，安全無虞後才准復工。
對於火場爆炸聲響讓周圍民眾人心惶惶，陳其邁直言中油應該沉痛檢討，高雄市環保局也提到，中油大林煉油廠近年來已發生4次違規事件，至於現場居民吶喊「中油遷廠不然就遷村」，陳其邁表示會在選舉後立刻啟動相關程序，遷往擁有更好居住環境與條件的地方，是大林浦居民們的共識。（編輯：倪浩軒）