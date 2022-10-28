菸害防制法今黨團協商　民團籲全面禁止加味菸、新型菸品

▲菸害防制法今（28）日黨團協商，20多個民團到立法院群賢樓前呼籲立院速審、禁止所有加味菸與新型菸品。（圖／全國家長會長聯盟提供）
▲菸害防制法今（28）日黨團協商，20多個民團到立法院群賢樓前呼籲立院速審、禁止所有加味菸與新型菸品。（圖／全國家長會長聯盟提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-28 10:44:322022-10-28 11:16:14

「菸害防制法」超過15年未修訂，導致電子煙等新型品無法可管、危害年輕人，立法院今（28）日就保留條文進行黨團協商，全國家長會長聯盟等20多個民間團體齊聚立法院群賢樓前，呼籲本會期一定要通過修法，禁止所有加味菸品與新型菸品。

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全國家長會長聯盟理事長黃正銘指出，至少7.9萬國高中學生陷入電子煙危害，用法律來保障下一代健康不容再等，目前已有158個團體加入台灣拒菸聯盟，共同呼籲立院盡快完成協商，年底前一定要通過「菸害防制法」修法。

台灣愛兒親師家長協會、台灣共善促進協會等表示，加味的各種菸品是青少年的入門款，傳出衛福部打算主動向菸商繳械，允諾可免除禁止薄荷口味的加味菸品，請政府務必澄清、不能一錯再錯！

陽光社會福利基金會指出，歐盟2020年已全面執行「禁止販售所有加味菸品（包含薄荷菸在內），美國食品藥物管理局（FDA）於今年5月繼禁止花香、果香、巧克力等加味菸後，也進一步修法終止「薄荷加熱菸」，請立委明察，勿聽信菸商謠言與重蹈美國覆轍，應禁止包含薄荷在內的所有加味菸品。

董氏基金會指出，政院版草案中，竟對新型菸品的必要組合元件、載具、使用機器等未有任何規範，未來，菸草公司必定在台灣大打新型菸品的品牌廣告；世界衛生組織（WHO）曾警告，菸草公司的目標，是要讓下一代對尼古丁成癮，而新型菸品就是菸草公司的捷徑，請立委通過「禁止新型菸品」，才不會讓其載具成為菸害防制的破口。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟表示，菸商抛出各種話題帶風向，例如將禁售小包裝菸曲解成政府要讓大家多吸菸，事實上菸品禁止以小包裝或散裝銷售，就是擔心小包裝低價，青少年更容易購買；又菸商抛出警示圖文面積太大會造成私菸盛行，但全球已有135個國家印製菸品容器警示圖文，台灣警示圖文的面積僅有35%，成為全球倒數第4名，應予以改進。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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