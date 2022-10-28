故宮摔破3件國寶！吳密察提改善計畫：瓷器儲存改箱為櫃

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吳密察說，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損，經查無人員疏失；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損，明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。
針對媒體詢問若不是立委踢爆，故宮會對外呈報文物破損嗎？吳密察表示，本案3件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物，國家對文物損傷的呈報有一套規則，主要評估文物重要性以及破損情境，國寶、重要古物得呈報到文化部、並對外報告，若屬人為疏失，則會祭出懲處，一旦懲處確定也會公諸於世；另外，故宮每20年會進行文物清點，會註記水漬、損傷、是否該送修等，這部分不會對外公布。
至於故宮人員為何會拿取文物、2文物為何會有損傷？吳密察說，可能是策展挑備選文物，進行改箱為櫃作業或執行數位化工作須拍照建檔；同仁發現破損後，就調閱監視器，但沒發現是同仁作業過程中破損，甚至往前查10年資料，也沒有發現人員疏失。
他提到，因此自去年發生文物破損後，就檢討儲存方式，發現其他文物皆以一件為單位儲存，僅瓷器採多物一盒、甚至多盒一箱、多物一箱來儲存，文物間的空隙可能造成搬動時產生碰撞，因而破損；文物緩衝材從大陸來台時，箱子空隙是塞稻草，後續到台灣改成木絲，再後來則改用棉花，這是傳統以箱為單位的保存方式，「非常跟不上時代」，因此決定改箱為櫃，如一個盤子就包覆緩衝材、裝進一個盒子裡儲存。
他說，另外，也把以往紙本人工處理，改以電腦資訊管理系統，管理文物的提取、檢視、紀錄狀態等，未來每件文物的移動、改變都會留下紀錄，更容易查找；故宮庫房環境、文物整理作業流程皆有改善。
他說，目前破損瓷器第1件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中，第2件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，第3件「清 乾隆 青花花卉盤」摔成幾片，評估可以修復，待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。