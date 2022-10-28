大巨蛋案趙藤雄遭判刑 陳時中：柯文哲不認弊案應檢討
大巨蛋案今天宣判，遠雄創辦人趙藤雄被判7年，而台北市長柯文哲今（28）日早上又推給中央，還說要讓全國人民看清楚中央的嘴臉，引發論戰。民進黨台北市長候選人陳時中下午赴四四南村出席活動前受訪表示，2014年選舉時，柯文哲把遠雄視為五大弊案之一，但現在大家會覺得納悶，柯文哲接手，弊案就不見了，現在法院證明是弊案，這8年柯文哲只跟中央「鬥嘴鼓」，事情都沒有做，他自己要檢討。
陳時中今日下午赴四四南村，出席全國身心靈職業工會誓師大會暨公益命理義診活動前受訪。被問及大巨蛋宣判相關議題時表示，2014年選舉時，柯文哲把遠雄視為五大弊案之一，但現在大家會覺得納悶，柯文哲接手，弊案就不見了。今天判決確認，雖然是一審，但法院見解也是朝向弊案方向來看，柯市府沒有把他當弊案，現在證明是弊案，這8年柯只顧著跟中央「鬥嘴鼓」，整個事情都沒有做，他自己必須要檢討。
至於昨日晚間衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝等人赴競總會面，陳時中表示，也不能稱作密會，應該是老同事之間互相的關心，大家講現在講比較少，抗疫甘苦談比較多，因為過程中很多可以再重溫的故事。
陳時中表示，不會說參選連交朋友權利都沒有，大家都是好同事、老同事，大家一起拚了很久，如果連事後都不能見面，這樣批評太過份。
另外，談到下周將登場的辯論，陳時中表示，目前沒有特別準備，行程也很緊湊，日前有公布相關政見，這就是底氣跟基本準備，下禮拜會積極準備，熟悉辯論程序。