供應鏈去台化是假議題？經濟專家：台灣須留意並承擔風險

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台灣地緣政治風險升溫 恐讓外界憂慮供應鏈穩定性
觀察近期國際經濟情勢，受到能源短缺危機、通膨壓力持續及多個國家大力升息等利空因素影響下，全球景氣放緩，經濟面臨多重挑戰，終端需求也已轉趨疲弱，再者，台海近期緊張局勢加劇，最近更出現各國憂慮台灣地緣政治風險升溫，恐導致全球供應鏈「去台化」的說法。
中華經濟研究院副院長王健全接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，先前因疫情以及美中貿易戰持續擴大，台灣受惠於轉單效應，然而，近期庫存增加、美國的晶片法案、兩岸局勢、以及台積電鼓勵員工休假一事等一連串的消息，都讓外界認為台灣的半導體好像沒有想像中的表現良好，「能理解為何會有外資尋求替代品，擔憂在台生產風險的可能性發生。」
半導體「去台化」是假議題？
經濟部長王美花日前接受媒體訪問時，曾信誓旦旦的說「台灣持續作為關鍵供應鏈角色，沒有去台化的議題」，國發會主委龔明鑫也強調，去台化的可能性低，「否則世界幾乎會停止運轉。」兩位官員的言論為大家注入強心針，不過也不免令人懷疑，難道「供應鏈去台化」只是個假議題嗎？
台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，供應鏈去台化確實有相當的難度，她說明，台灣目前處於全球半導體產業的至高點，10奈米以及7奈米製程供應全球的比重分別為69%及78%，未來要量產的3奈米製程，可幾乎拿下全球98%的市佔率，目前製程的良率、產能的規模，還有量產的穩定性來講，台積電皆優於三星以及英特爾。
除了先進製程外，劉佩真表示，台灣握有6成以上的晶圓代工產能以及IC封測，兩者皆位居全球第一大的地位，在IC設計方面，不僅超過2成以上的水準，甚至在各類型的晶片應用上也很分散，可提供多元化的晶片選擇，加上台灣半導體性價比高，歐美國家生產的晶片相對昂貴，「現階段全球通膨高漲之際，若有去台化的情形，將會影響終端產品在未來的售價，且不利於品牌廠商的銷售。」
9月出口跌幅重 經濟學者：可能只是個開始
今年上半年，台灣出口表現強勁，從3月到8月，每個月出口到美國的金額，大約皆超過400億美元，然而，9月卻一口氣降至375億美元，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任接受《NOWnews今日新聞》時表示，這是蠻重的跌幅，「是一個警訊，而且可能只是個開始」，台灣的出口受美國影響甚鉅，美國接下來11、12月將持續升息，加上今年以來已累計升息12碼，「預估今年第4季，甚至到明年的出口的情形不會太樂觀」。
吳大任指出，目前看起來，台灣訂單雪崩式下跌是受全球總體經濟影響較多，「與地緣因素不太有直接的關係」，故要靜待美國開始調整貨幣政策方向時，台灣的出口才會有機會慢慢改善。
他進一步提到，此次訂單下跌，台積電勢必也受到影響，尤其是在成熟製程方面，因有能力生產成熟製程的廠商數量不少，面對全球終端需求降溫，訂單消失，市場上的競爭必定愈演愈烈，恐影響台積電的營收。
台灣半導體地位難取代 學者仍籲去台化趨勢需留意
不過，吳大任針對去台化議題表示，台積電的產品系列完整，且與其他重要大廠擁有無可取代的先進製程，很多國家都意識到晶片製造的重要性，將來或多或少一定都會瓜分掉台灣在地的生產，但半導體從設廠到開始營運需要很長一段時間，也不見得能夠建構出像台積電這麼優質的團隊，台灣的工程師刻苦耐勞，薪水又高，歐美國家的勞工意識較強，未來美國、歐洲，或是日本若將生產拿回各國，能否成功複製或是超越，仍有很大的變數。
近期，美國祭出晶片法，打壓中國半導體供應鏈，劉佩真表示，各國難免會擔心台海軍事上的緊張氛圍，若此情形轉趨常態，後續外資到台的投資狀況、考慮增加第二供應的代工來源、轉至台灣的訂單減少、要求台灣產值分散等壓力很有可能會逐步浮現，現階段台灣供應鏈仍在全球制高點，「但去台化趨勢仍需留意，這可能是示警未來半導體的競爭不再只停留在業務與技術，更多的是地緣政治上的考量」，因此無論有無去台化現象，台灣皆需慢慢學習承擔整體風險趨勢的變化。