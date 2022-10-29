房產／政大公企中心揭牌　信義房屋砸8.5億推廣企業倫理

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政大公企中心改建落成後，信義書院與信義不動產研究發展中心將進駐，當年邀請前副總統蕭萬長先生擔任「信義企業倫理講座」首屆主持人，以卸任副元首的高度，彰顯企業倫理的重要，今日蕭萬長也出席記者會，肯定信義書院10年來的表現。
蕭萬長表示，當年吳思華校長跟周俊吉董事長到總統府邀請他擔任信義書院的倫理講座教授兼諮詢委員，他毫不猶豫地答應了，看著信義書院從零開始，從師資不足、沒有教材，甚至連學生也興趣缺缺，在努力之下，成立第三年，企業倫理成為政大商學院全院共同的必修課，每年有1000多位畢業生，在求學階段修習過「企業倫理與企業社會責任」課程。並發揮影響力、擴及到全台大專院校，競相開設有關企業倫理、企業社會責任、永續發展的相關課程。
周俊吉表示，自己是政大企業經理進修班、企業家班的學生，並於民國77年到82年中，於不動產學程中擔任講師，與政大商學院有深厚感情，因此成立信義書院讓企業倫理融入商管教育，讓學生具備倫理意識，往後無論就業選擇企業，或是創業甚或成為決策階層，都能做出合宜對待各利害關係人的好決策。
信義書院10年來發表及補助超過40篇企業倫理個案、協助其他大專院校200多名教師提升企業倫理教學品質、提供近130萬社會服務獎助學金與創業競賽、共3155名碩博士通過企業倫理必修課、建置4189本企業永續報告書資料庫、舉辦論壇講座、演講、人才培育影響近5000人，多管齊下為台灣培養具企業倫理思維的永續人才；政大商學院院長蔡維奇表示，政大在全球有130多間重要的姐妹校，在推廣企業倫理教育上，未來10年深入交流，將台灣企業倫理理念發揚至國際。
此外，「信義不動產研究發展中心」每年編寫台灣地區房地產年鑑，讓年鑑成為各界在研究台灣房地產的完整基礎資訊，持續編制「信義房價指數」，這套指數追蹤1991年至今的房價變化不曾間斷，是台灣時間長度最長的房價指數，紀錄台灣房地產發展歷程，也是學術研究以及估價實務常用的重要數據，並定期舉辦論壇，促進產業健全發展，未來將擴大投入研究，並培育不動產財務及管理人才。
下一個10年，信義房屋將持續推動企業倫理及不動產研究，期許信義書院與信義不動產研究發展中心，未來以公企中心為軸心，帶動更多企業響應與落實ESG，持續發揮社會影響力。