Blackpink高雄演出搶票日出爐！CRAVITY、EPEX資訊也公開

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EPEX將於12月11日下午2點、晚上7點30分在台北三創Clapper Studio舉辦演唱會，一日挑戰2場演出的他們，表示因為是首次見台灣粉絲，所以努力學習中文，要以最好的狀態與大家見面。EPEX《EPEX 1st CONCERT <EIGHT APEX> in TAIPEI》票價分為A區3880元、B區2880元（全站席）、身障席1990元（傳真購票），10月29日早上11點58分在ibon售票系統開賣。
紅遍全球的Blackpink二度訪台開唱，將於2023年3月18日在高雄國家體育場舉辦萬人演出《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》，門票將於11月10日中午12點在拓元售票系統全面開賣，主辦單位表示票價近日公開，早鳥購票、官方會員購買請至主辦單位臉書查詢。
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