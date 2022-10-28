Blackpink高雄演出搶票日出爐！CRAVITY、EPEX資訊也公開

▲Blackpink明年到高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan）
▲Blackpink明年到高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-10-28 18:51:15

台灣入境防疫政策鬆綁，11月、12月許多韓國藝人週週訪台辦活動，CRAVITY、EPEX、Blackpink今（28日）一起宣布台灣演出的售票資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首次來台演出的男團CRAVITY，將於11月27日晚上6點在TICC台北國際會議中心舉行《2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI》，票價分為4280元、3280元、2080元（全區對號入座），10月29日下午1點19分在「Ticket plus 售票+」啟售。

EPEX將於12月11日下午2點、晚上7點30分在台北三創Clapper Studio舉辦演唱會，一日挑戰2場演出的他們，表示因為是首次見台灣粉絲，所以努力學習中文，要以最好的狀態與大家見面。EPEX《EPEX 1st CONCERT <EIGHT APEX> in TAIPEI》票價分為A區3880元、B區2880元（全站席）、身障席1990元（傳真購票），10月29日早上11點58分在ibon售票系統開賣。

紅遍全球的Blackpink二度訪台開唱，將於2023年3月18日在高雄國家體育場舉辦萬人演出《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》，門票將於11月10日中午12點在拓元售票系統全面開賣，主辦單位表示票價近日公開，早鳥購票、官方會員購買請至主辦單位臉書查詢。

▲▼EPEX（上）12月11日在台北三創舉辦演唱會；CRAVITY 11月27日在TICC會粉絲。（圖／ON INN ASIA、D-SHOW）
▲▼EPEX（上）12月11日在台北三創舉辦演唱會；CRAVITY 11月27日在TICC會粉絲。（圖／ON INN ASIA、D-SHOW）
▲▼EPEX（上）12月11日在台北三創舉辦演唱會；CRAVITY 11月27日在TICC會粉絲。（圖／ON INN ASIA、D-SHOW）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

林志玲生孩子辛苦到落淚！AKIRA心疼老婆：我全心支持她

最美小三韓素希啤酒屋打工！「支援收銀」哈腰領萬元薪資

最強Body劈腿睡2男星！用F級美胸扮成人小紅帽　下場反轉

高鐵女子穿吊嘎「豪邁側露」　網友嗨暈：這套路太明顯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀