認1126選舉局勢艱 許信良：民進黨若選不好、別計較灰心
距離年底縣市長選舉投票僅剩29天，中央執政的民進黨是否能固守現有席次，並奪回2018年意外丟失的多個縣市，受到高度關注。前民進黨主席許信良近日向記者分析，國民黨本來就在地方選舉佔盡優勢，加上國際情勢，大局確實對民進黨不利；民進黨應該要對實踐台灣民主自豪，這是與國民黨不同之處，民進黨不必太斤斤計較年底選舉結果，也不需要感到灰心，2024才有更好機會。
許信良近日向記者分析即將到來的縣市長選舉。他說，從俄烏戰爭迄今、中美關係、兩岸關係的緊張，這樣的政治氛圍在地方選舉來說，大局是對民進黨不利的，且國民黨本來就在地方選舉佔盡優勢，「今年選舉，對民進黨而言，我覺得是蠻悲觀的」。
不過，許信良說，民進黨應該以民主成就自豪，無論選舉結果如何，這就是民意展現，就坦然接受。他表示，台灣的民主是台灣安全依據、最大保障，「我們民進黨實踐民主，不必太斤斤計較年底結果，2024才有更好機會」，如果太計較，對後年大選不會比較好。
許信良表示，「戰爭迫在眉睫」的說法他並不是很認同，若是選舉強調此論點也對民進黨不利，今年選舉，民進黨應該讓大家知道不同於國民黨之處，而這個不同就是民進黨讓台灣民主。
「地方選舉有很多因素，不見得是執政不利」，如果民進黨年底選得不好，不需要灰心，想想中國可以這樣選舉嗎？反對黨如果可以在台灣勝選，那也可以驕傲。