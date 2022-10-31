房產／江翠北側重劃區自住族群多惜售　新古屋穩站6字頭

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雖然釋出量不多，但看屋的需求量還是很大，謝宗翰表示，江翠北側重劃區距離台北市僅一橋之隔，而北市與新北市區社區大樓屋齡多是20年以上，因此若想住新房屋、離市區上班地點不要太遠的購屋族，還是會到江翠北側重劃區看房，因此吸引來自北市、板橋、中永和、土城的購屋族。
而江翠北側重劃區共有A至G共7區，依距離捷運站遠近房價與交通優勢有所不同，其中DE區最大的優勢為最近板南線江子翠捷運站，走路約10分鐘可達，謝宗翰表示，區域內入住率超過5成，單價落在65-70萬之間，目前區域內生活機能仍仰賴舊商圈，僅有零星的超商，有一預計明年完工的指標建案，1-2樓將規劃量販賣場、百貨商場，是很受期待的生活機能。
ABC區離捷運站步行約20分鐘以上，需要公車轉捷運，且也離板橋殯儀館較近，有些購屋族會介意此嫌惡設施，AB區單價約55-60萬之間; C區指標建商成交單價約在60-65萬之間; FG區因發展較慢，現階段未有太多的成屋，但新的預售建案反應近年的通貨膨漲，大多也站上7字頭。
謝宗翰表示，新的預售建案若是區段位置好，又是高樓景觀戶，開價有機會挑戰7-8字頭，也可望帶動周邊新古大樓房價。
近期房市大環境升息，雖然影響買方的信心面，但謝宗翰觀察，近期的櫥窗客還是不少，主因還是剛性需求大，雖說如此，還是會影響購屋族的購屋預算，例如購屋族過去若抓2500萬總價的房屋，現在受到升息影響、股市導致資金縮水等因素，許多購屋族會保守的將購屋預算調整至2000初萬，但居住剛需仍不會消失。