Gino《團圓》乩身大戰禮生　金鐘主持人幫盯場

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在演太子爺公上身時，Gino說只知道拜完太子爺公，心裡默默對話，打完嗝閉上眼後，他的身體就被帶動了，拍攝過程幾乎是閉著眼睛或翻白眼，看不到旁邊，雖然是在拍戲，可是劇組都是很專業的，從太子爺公上身，劇組也很願意給演員時間和空間，大家都在很莊嚴的情況下演出這場戲，沒有人會笑，大家都非常投入在太子爺公要上身的狀態。Gino有聽其他人說澎恰恰演乩童上身經驗多，但由於他本人沒看過，可能之後找時間再看看，參考一下，不過這次演出最特別的是剛獲得金鐘獎的《寶島神很大》主持人柯大堡也客串演出，最懂廟中禮儀的他在旁，讓劇組也安心不少。
帥氣Gino一開始認為方自在是台客的角色，但製作人有表示不是台客，雖然個性是接地氣但是很陽光，之後也會埋梗，證明為什麼他不是台客。而在呈現角色的時候，Gino覺得台反而好演，台就台到底，但接地氣要如何保持陽光？要帶給別人有希望的狀態，反而不好拿捏，所以他也還在努力的詮釋當中。
Gino曾說這次回三立最開心是能與陳冠霖同劇演出，而第一場公廟戲兩人就對到戲，談及演出印象最深刻的事？Gino表示他很溫暖：「第一天拍戲雖沒有碰到冠霖哥，但他特別傳簡訊幫我加油打氣，而且之後見面，大家看到在臉書的起乩上身的側拍影片，那也是冠霖哥幫我拍的，捕捉很多其他鏡頭，他還把我加進演員群組，請大家歡迎我加入，就連要上戲，也特別祝福我登場成功。」