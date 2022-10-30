胡瓜受邀擔任排球隊「榮譽顧問」 中原大學奪冠全靠他
《綜藝大集合》再以「最佳綜藝節目」以及「最佳綜藝節目主持人」雙料入圍亞洲電視大獎，「國際認證」喜訊連連讓團隊振奮士氣高昂。日前來到桃園中壢，一開場熱舞大風吹就有籃籃、紫庭、宜芳和小映帶來的啦啦隊熱舞，現場的氣氛被炒熱到最高點，接著胡瓜還邀請到了80歲和92歲的媽媽們同樂，進行膝蓋投籃的挑戰，現場觀眾因為2位媽媽年齡上的差距，在支持度上有相當大的落差，幾乎所有的鄉親都選擇了80歲的媽媽會獲勝，但令人出乎意料的結局發生了，92歲的媽媽跌破了眾人的眼鏡，擊敗了對手，連胡瓜都驚呼:「媽媽妳真的超厲害的！」
胡瓜一行人來到中原大學，一進門就受到排球隊熱烈的歡迎，排球隊還為了綜藝天王，獻上自創的歡迎詞：「10年窗下無人問，排球瓜神來相助，一舉成名天下知，中原大學好幸福。」胡瓜解釋收到同學慎重邀請，是起因於2年前排球隊的球員，為了排球比賽成績躊躇不前，特地跑到電視台攝影棚去「請教」胡瓜，傳授他們讓成績進步的方式。
胡瓜透露當時將「救球」的祕訣傾囊相授，還給他們「加持」祈求好運，終於讓中原大學男子排球隊獲得全國大專排球聯賽的冠軍，也因為這樣，隊員們還特地做了聘書邀請胡瓜，擔任排球隊的榮譽顧問，讓胡瓜搞笑說：「盛情難卻，只能接受這一切。」