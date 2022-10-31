三上悠亞辣照5連發！水手服背後都沒穿　網友：被融化了

由偶像女團SKE48轉型當成人片女優的三上悠亞，在推特上擁有340多萬人追蹤，喜好角色扮演的她，經常在社群平台打扮成不同可愛造型吸引粉絲，近日萬聖節更祭出「火辣裝扮5連發」，一連介紹極省布料的5套性感裝扮，讓網友評比，水手服造型竟然只有胸前的領片，背後完全鏤空，一轉身就露出內衣，讓粉絲開心直呼「每套都太可愛」、「還是水手服最對味！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲三上悠亞擁有F罩杯美胸。（圖／翻攝自三上悠亞推特）▲三上悠亞秀出雪白美背。（圖／翻攝自三上悠亞推特） ▲三上悠亞水手服很受歡迎。（圖／翻攝自三上悠亞推特）▲三上悠亞水手服背後竟然沒穿。（圖／翻攝自三上悠亞推特）三上悠亞在家試穿COSPLAY服裝，秀出多款萬聖節裝扮，包括宛如動漫美少女戰士的俏皮水手服、紅色格紋蕾絲裙裝，還有戴著毛茸茸髮飾的兔女郎裝，要粉絲猜猜看，她萬聖節會穿哪一套，一邊展示造型還一邊擠出胸前事業線，讓F罩杯美胸更集中，搭配俏麗雙馬尾，都有不同風格，她拍完影片還穿著水手服打掃家裡，結果一轉身後面，露出一大片雪白美背，讓粉絲快要凍抹條。▲三上悠亞戴著頭飾扮演兔女郎。（圖／翻攝自三上悠亞推特）▲三上悠亞的賽車女郎裝相當俏麗。（圖／翻攝自三上悠亞推特）▲三上悠亞最後打扮成可愛冰淇淋裝。（圖／翻攝自三上悠亞推特）▲三上悠亞擺姿勢，擠出胸前事業線。（圖／翻攝自三上悠亞推特）不過，最後三上悠亞揭曉了萬聖節裝扮，竟是可愛繽紛的冰淇淋裝，拍照時特意彎腰前傾，用雄偉雙峰和粉絲問候，臉上掛著甜美笑容，實在是超級寵粉，網友們也紛紛留言，「不管穿什麼都太可愛了」、「水手服真的符合我的口味」、「換了這麼多套，真的辛苦了」、「被妳的可愛融化了」。三上悠亞突扯開上衣！秒洩大片肉色肌膚 3秒片瘋傳阿翰獲走鐘獎哽咽！自爆不想演算命阿姨 殊榮獻給歐巴桑林依晨40歲曬素顏照！凍齡像少女 老公虧：小孩生小小孩肝連妹扮女優！超迷你比基尼炸開 網友跪求「神祕數字」