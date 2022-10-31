台積電領軍！台股早盤漲逾120點 光學鏡頭族群亮眼
美國科技股財報帶動股價，使美股四大指數上周五（28日）大漲，台北股市今（31）日早盤漲120點以上，來到12916點，隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲7元，來到387.5元，漲幅1%以上。聯電、世界先進與力積電漲幅也有1.5到2%。今日盤面焦點為光學鏡頭、第三代半導體族群。
美股道瓊指數上周五大漲828.52點，或2.59%，收32861.8點；那斯達克指數大漲309.78點，或2.87%，收11102.45點；標普500指數大漲93.76點，或2.46%，收3901.06點；費城半導體指數大漲93.1點，或3.98%，收2433.7點。
受到美股走高激勵，台北股市今日早盤漲120點以上，來到12916點，但隨後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤漲7元，來到387.5元，漲幅1%以上。同樣為晶圓代工，聯電、世界先進與力積電漲1.5%到2%多。其他重要電子股，聯發科漲2.3%，來到578元，漲幅2.3%。和碩漲2%以上，大立光、國巨、旺宏則漲0.8%。
鴻海富士康鄭州廠傳出大規模染疫，有員工自行返鄉，為此鴻海發出聲明說明，今日股價弱勢，跌逾2%，來到101.5元。日月光股價也弱勢，早盤跌2%左右，來到78.9元。
而今日盤面焦點為光學鏡頭族群，揚明光漲8%，玉晶光漲6%，聯一光、先進光、佳凌漲4%。第三代半導體也表現不俗，漢磊、嘉晶、宏捷科、精材漲1到3%多。至於光電股茂林-KY、感測器大廠采鈺則標上漲停板，表現搶眼。