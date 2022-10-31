幾點吃飯比較好？哈佛研究曝「早點吃晚餐」有助於控制體態

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最理想的晚餐時間？每個人的生活作息不一樣，所以吃晚餐的時間可能不盡相同。根據外媒Mirror報導，哈佛大學研究發現，下午5點是晚餐的最佳時間，主要原因是早點吃晚餐，可降低你對零食的慾望。太遲吃晚餐的人，由於晚上的新陳代謝較慢，造成他們消耗卡路里的速度更慢，反而容易變胖。
近年來，許多研究正在探討「進食的時間」，對健康有深遠影響。食物和體重息息相關，因此何時給身體提供食物，會隨著時間的不同而影響體重。美國紐約營養師維蒂（Alisa Vitti）直言，人們吃得越晚，肚子裏的食物就越難消化，因此越容易囤積脂肪。睡前吃東西，會直接降低睡眠質量、增加身體炎症風險，讓體重管理變得更加困難。
▲ 睡前吃東西會降低睡眠質量，增加炎症風險。（示意圖／Pixabay）
晚餐越晚吃越容易胖維蒂表示，吃飯時間對女性的影響尤其巨大，特別是處於生育年齡的女性。女性在月經週期的黃體期（排卵後大約兩週內）需要更多營養，例如蛋白質、碳水和脂肪以保持血糖穩定，還能預防經前綜合症、維持健康體重和優質睡眠，而太晚吃飯會打破這些規律，變胖風險暴增。
註冊營養師特雷西（Tracy Lockwood）也表示，早點吃飯讓胃有充足時間消化，早睡早起也有助於維持體態，因爲夜貓子吃宵夜和零食的機率更高，這些都是發胖的元兇。因此傍晚6點至8點之間的任何時間，都是「理想的晚餐時間」。
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