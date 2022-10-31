水腫又腿粗！中醫師盤點4大NG姿勢　4招消除腫脹感

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賴信甫在臉書粉專《賴信甫中醫師．幸福減重室》發文分享，許多女生因為深受下肢水腫的困擾，感到非常自卑，建議盡量避免久站、久坐、翹腳或盤腿，假如因為工作無法避免，可以嘗試拉筋消腫。
賴信甫解釋，「久站」會造成大小腿前側和腳背的肌肉緊繃，造成淋巴液停滯在下肢，無法流回心臟，容易形成水腫，建議往後抱腿，伸展放鬆大小腿前側緊繃的肌肉，使肌肉恢復彈性，幫助淋巴液回流。另外，「久坐」會造成臀部肌肉退化、無力，導致肌肉無法幫助血液和淋巴回流，不僅會造成水腫，還會使臀部脂肪堆積，不妨試著站立、膝蓋打直、往後抬腿，藉此活化臀部肌群，恢復臀部肌力。
賴信甫表示，若習慣「翹腳」，將右腳壓在左腳上，會壓迫右腳的小腿肚肌群，久而久之造成小腿後方肌肉循環變差而水腫，甚至腰部脊椎側彎，可以透過弓箭步來放鬆右小腿，將左腳往前跨，放鬆且不出力，感受右小腿後側肌群被伸展的緊繃感。最後，「盤腿」姿勢迫使身體的重量都壓在鼠蹊部和踝關節，膝關節也會過度彎曲，不僅會造成下半身水腫，更容易壓迫神經而腳麻，建議用熱水浸泡腳踝、小腿肚，最好泡到膝蓋，幫助下肢血管擴張、降低末梢血管阻力，促進下肢血液循環。
▲ 醫師分享消水腫的4種方法。
賴信甫也指出，透過「中醫埋線」也可以改善下肢水腫，那就是將特殊處理的無菌蛋白質線，植入肌肉筋膜緊繃處，蛋白質線會在大約7天內，在人體內自行分解吸收，不需要另外回診拆線，而在線材分解的過程中，可以持續24小時不間斷地幫助放鬆緊繃的肌肉，還能幫助消除局部脂肪。
不過，賴信甫提醒，如果下肢嚴重水腫，按壓皮膚後，凹陷超過5秒都無法回彈，就要小心可能是心腎衰竭或肝臟疾病，應立即到醫院做詳細檢查。
本文經中醫師賴信甫臉書粉專《賴信甫中醫師．幸福減重室》授權報導
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