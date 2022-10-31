周揚青「河邊激情喇舌」小10歲男星！新歡長相激似羅志祥
和羅志祥交往9年的34歲中國網紅周揚青本月初傳出新戀情，對象是小她10歲的男團「IXFORM」成員段星星，但當時男方經紀人回應「僅是朋友」，低調否認緋聞。豈料，兩人今（31）日就被中國狗仔拍到兩人在公園十指緊扣，甚至還擁抱接吻，親密行為就像熱戀中的小情侶。
只見周揚青和段星星在公園會合，兩人不約而同穿著黑色外套，一見面便牽著手，之後一路就沒有放開過，不僅摸黑牽手散步、打情罵俏，段星星還替周揚青拍照，接著，他突然給周揚青一個公主抱，男友力爆棚。
後來，兩人在河邊停下腳步，一起坐在欄杆上聊天，段星星還不時摸著周揚青的大腿，後來周揚青也打開手機手電筒查看段星星的臉，看完後段星星跳下欄杆，接著把周揚青從欄杆上抱下來，女方也在他耳邊講悄悄話，兩人便開始熱吻。親完以後，周揚青抱了段星星許久，像是無尾熊一樣賴著，享受二人世界。之後兩人又走回河邊看路人釣魚，端看許久後才牽著手一起離開公園，兩人黏在一起，親密行為就像在熱戀期的小情侶一般。
事實上，日前段星星經紀公司否認這段戀情，周揚青當時也穿著印有星星圖案的衣服，表示「雖然糊，但是架不住我喜歡」，似乎是低調回應戀情，如今被拍到親密約會，網友們也笑說周揚青喜愛的類型都差不了多少，「這黑眼圈不會又是時間管理大師吧」、「挺甜啊，富婆和小愛豆（idol）」、「段星星長得怎麼有點像羅志祥，都是眼圈黑黑的」、「祝福啊」、「尊重祝福」。（編輯：郭佩蓉）