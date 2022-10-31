蔡英文稱「選情影響國際解讀台灣｣　國民黨批情緒勒索

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國民黨今召開「政黨輪替是民主常態、蔡主席言論離民主太遠」記者會，國民黨副發言人郭音蘭質疑，憑什麼民進黨下台代表台灣人改變主意？如果是，也是因為他們不想再讓民進黨用抗中保台的口號，行貪汙腐敗之實。
郭音蘭強調，不管是哪個政黨執政，只要站在民主陣營的國家，就永遠不會對台灣信心打折扣，11月26日大選就是正義與邪惡的對決，也是台灣人民民意的展現，當政府貪汙腐敗時，人民可透過投票改變政府，這就是民主。
郭音蘭也酸，民進黨若這麼在意國際眼光，為何不把心思用在高端疫苗上？真的這麼在意國際標準，拜託把高端做到讓國際承認，不要犧牲那些相信政府的高端戰士，也有些民眾打高端是因沒有選擇，但現在卻要加打3劑其他國際認可的疫苗，有任何臨床實驗證明打了6劑不會有問題？請不要把這些相信政府的人當白老鼠。
國民黨文傳會主委洪孟楷則說，九合一選舉是檢驗執政黨、蔡英文總統第二任期的期中考，關係到執政黨的成敗，並沒有跟國際有過多直接連結。
洪孟楷直言，政黨輪替是民主常態，民進黨執政的基隆市、新竹市與桃園市，這次都極有可能「由綠轉藍」，即便是民進黨長期執政的台南市、高雄市與屏東縣，若做不好當然要換人做天經地義，他呼籲蔡英文別情緒勒索、不務正業和販賣芒果乾，國人無法接受。