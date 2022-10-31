孕婦處方鎮靜安眠藥「達治療劑量」比例增！醫揭原因

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林煜軒表示，根據世界衛生組織（WHO）建立的限定日劑量（defined daily dose, DDD）系統估算及定義零星使用及規律使用的患者，研究發現整體孕婦鎮靜安眠藥使用量從2004年的4.1%下降至2017年的2.9%。
不過雖然孕婦使用鎮靜安眠藥量有下降趨勢，但林煜軒提到，研究團隊進一步對藥物處方的劑量分析，計算處方達到治療劑量（≥0.5DDD）的孕婦比例則從0.1%增加到0.4%，這與過去20年台灣常見精神障礙如憂鬱症和焦慮症診斷的增加比例相符，顯示孕婦的身心健康狀態是值得日益重視的問題。
對於鎮靜安眠藥使用，林煜軒分享，研究分析鎮靜安眠藥使用頻率最高的時期是懷孕第一期，也就是孕期第一到第三個月，原因可能是不知道患者已經懷孕、懷孕增加睡眠困擾或情緒焦慮憂鬱等，而即使孕婦有領處方藥物，但未必就有服藥，且有使用也都是少量的暫時性使用。
林煜軒也提醒，醫生在為育齡婦女開具鎮靜安眠藥處方之前，應仔細詢問月經週期並考量懷孕的可能性，並應詳細告知患者在懷孕期間使用鎮靜安眠藥的風險和益處，而醫師在開立藥物上，除了考量藥物風險，也要考量孕婦持續睡眠不足也會傷害胎兒，因此要全面考量，建議個別孕婦應與醫師討論。
近年來在孕婦失眠的治療除了處方鎮靜安眠藥，也有各種非藥物的治療方式，林煜軒解釋，除了使用處方藥物，也可以透過認知行為治療、睡眠衛教等方式改善，孕期間女性荷爾蒙發生變化，可以調整光線、睡姿與睡眠環境提升睡眠品質，另外在就醫前，建議孕婦可先做睡眠紀錄，紀錄睡眠時間、可能影響睡眠原因與生活習慣，尤其是孕期間咖啡因代謝較慢，若女性有喝咖啡習慣，可能也會影響睡眠。
國家衛生研究院群體健康科學研究所主治醫師、小兒科醫師陳美惠也說，在孕程期間，「孕婦需要神隊友」，家庭若能提供各方面支持，可以得到很大舒緩跟改善，而孕婦用藥在國際研究動物實驗上，鎮靜安眠藥對於胎兒造成部分先天性外觀或是器官缺損有一些報告，不過針對人體還並無很充足的證據，因此使用藥物應遵循分類，並經與醫師討論後使用。