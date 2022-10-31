逃出梨泰院！網紅遭「人浪推擠」難呼吸 身後是事故坡道
南韓首爾梨泰院29日舉辦萬聖節大型活動，卻發生嚴重踩踏意外，目前為止已有154人因事故死亡，現場宛如人間煉獄，消息曝光後震撼各界。而當晚梨泰院湧入10萬人潮，藝人吳鳳也貼出土耳其網紅好友Ali親自拍攝的影片，驚呼「推擠有多麼的可怕，人多到無法呼吸，Ali都流汗了」，從鏡頭內可以看到，Ali身後不遠處，便是事故現場。
吳鳳今（31）日在臉書轉述網紅好友Ali的經歷。他說，Ali當天也在現場，原本要去現場跟大家開開心心地玩，順便拍影片介紹韓國萬聖節的氣氛，豈料人多到無法呼吸，「從影片中看得出來Ali都流汗了，很緊張，如果他再進去裡面幾百公尺，有可能會失去生命或者受傷」。
從影片中可以看到，Ali被人群推著往前，費了好大的力氣才到稍微空曠之處喘口氣，額頭也全是汗水，「朋友們，我從來沒看過這種事，終於可以呼吸了」，而他身後數百公尺的窄巷，便是發生踩踏事故的坡道。
吳鳳最後也呼籲「韓國的推擠事件讓我們更明白控制人數的重要性，幸好台灣的大型活動通常會有這個觀念。不然萬一發生推擠，後果很難想像，希望全世界都記取教訓，不要再發生一樣的意外。韓國加油」。（編輯：郭佩蓉）