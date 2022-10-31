馬克走鐘獎失言冒犯！陳亞蘭高EQ回覆：朕不在意

▲陳亞蘭對於馬克在走鐘獎的失言表示不介意。（圖／翻攝自陳亞蘭FB）
▲陳亞蘭對於馬克在走鐘獎的失言表示不介意。（圖／翻攝自陳亞蘭FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-31 16:09:52

第57屆金鐘獎突破傳統，打破性別限制，將戲劇類最佳男主角獎頒給《嘉慶君遊台灣》的陳亞蘭，讓入圍者郭子乾自嘲「5個男的被1個女生幹掉」，沒想到走鐘獎上，主持人歐馬克竟拿這件事開玩笑，讓網友極為不滿，痛批他應該道歉，不過新科金鐘視帝陳亞蘭不以為意，大方表示：「朕不在意」，還為歐馬克說好話。

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▲女演員陳亞蘭封2022視帝。（圖／記者葉政勳攝）
▲女演員陳亞蘭突破傳統，獲得金鐘獎視帝。（圖／記者葉政勳攝）
主持人瑪麗在走鐘獎紅毯上訪問「面白大丈夫」時，請他們預測走鐘獎到第57屆時，會是什麼情況？團員搞笑說：「呱吉會穿女裝得到最佳女YouTuber獎。」結果馬克竟脫口：「這完全是在Diss今年的金鐘獎啊，讓某個人入圍……呵呵呵。」由於馬克是金鐘獎頒獎典禮負責念旁白的司儀，卻公然酸新科視帝陳亞蘭，讓網友覺得他行為不得體，要求他出面道歉。

▲走鐘獎主持人歐馬克（右），稱來賓「Diss」金鐘視帝陳亞蘭。（圖／翻攝自上班不要看YouTube）
▲走鐘獎主持人歐馬克（右），稱來賓「Diss」金鐘視帝陳亞蘭。（圖／翻攝自上班不要看YouTube）
對此，陳亞蘭表示並不在意，以劇中的嘉慶皇帝語氣，豪邁地說「朕不在意」，還幫歐馬克說話，認為網友不要對他太苛刻，無須因為一句無心的話就認為他有歧視或惡意，尤其在直播典禮上，難免會有不夠周全之處，應予以包容，也認為走鐘獎是多元豐富的典禮，完全能感受到主辦單位和參與者的用心和投入，對新一代的努力讚譽有加。

▲陳亞蘭受邀談文化平權。（圖／欣湉國際提供）
▲陳亞蘭謙稱自己只是一個推廣歌仔戲的人，對外界意見相當包容。（圖／欣湉國際提供）
她更誇獎歐馬克近年擔任金鐘獎司儀，在時間緊迫、複雜流程裡，以穩定專業的聲音在轉播中和破口裡，讓典禮進程能穩定而溫暖的被完成，感謝對方用聲音傳達幕前人員的肯定，「我很感謝他」。高EQ發言讓網友相當佩服，女星丁寧留言「朕的高度就是不一樣。圈粉了」，粉絲認同陳亞蘭「做實事的人總能清楚更重要的事，且不會計較枝微末節」、「皇上就是有氣度，偶爾出錯很難避免，事過境遷不用在意，焦點是放在氣質美美的女神身上，愛妳喔」，力挺金鐘視帝的寬容大度。

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