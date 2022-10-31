本土現首例BF.7、XBB！醫示警：不會到此為止

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，XBB是OmicronBA.2.75與BA.2.10.1的重組變異株，已於至少35國檢出，盛行率約1.3%，但根據世衛資料，XBB疾病嚴重程度沒有增加，也無證據顯示XBB對於近期感染Omicron有免疫逃脫，建議民眾遵循防疫規定、篩檢措施、接種次世代疫苗。
林應然認為，現在國內外交流頻繁、出入境者眾多，附近國家都已有這些變異株流行，「台灣也不可能沒有」，但只要新的變異株症狀、住院死亡率沒有比較嚴重，不用過於在意是哪一株變異株，就跟BA.5一樣，都以輕症為主，「病毒會持續變異，不會只有變異到這兩個病毒株而已」。
林應然指出，Omicron特點是傳播快速，毒性比較弱，優勢病毒不管是BF.7、XBB等，都會朝向高傳染性、低致死性方向走，才會有利於病毒生存，像是從先前武漢肺炎死亡率達到4%甚至5%，中間歷經Alpha、Beta、Delta等變異株，都一直是往高傳染性、低致死率方向演變，因此不論是BF.7、XBB等變異株都有可能成為下一株優勢病毒株，只是還有待觀察，「也不會到此為止」，病毒仍可能會繼續變異。
林應然坦言，秋冬疫情可能會再次升溫，但新冠肺炎已經像是流感，人類可以共存，不過由於對於老弱傷殘等高風險族群仍有一定致死性，因此「打疫苗就是最好的防範」，且Omicron次世代系列疫苗防護效果更佳，他解釋，打疫苗並非預防確診，而是要能避免重症，減輕症狀，也要持續勤洗手、戴口罩、減少群聚，建議能打疫苗者就要盡量打。
台大公衛教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到，新加坡早就在今年6月就有XBB流行，BA.5基因重組亞變種病毒很多，「全世界都這樣，台灣也不會例外」。
值得注意的是，陳秀熙分析，美國的BA.4.6、歐洲的BQ.1及BQ1.1、新加坡的XBB跟BA.2.75，是繼BA.4、BA.5之後，主要新的亞變種病毒流行，這些都有可能進入台灣，尤其是美國BA.4.6、亞洲的XBB，未來有可能取代BA.5成為新的優勢病毒株。
面對秋冬疫情可能再起，陳秀熙預測，將會再掀小波流行，不過疫情波峰不會再比9月、10月疫情高，但民眾即使接種過3劑疫苗可能也已經失效，無法於防中重症，呼籲民眾應接種次世代疫苗，「無法完全預防感染這一點是確定的，但對於防止中重症有3至6個月的效果，所以預防感染後避免住院，要打次世代疫苗！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。