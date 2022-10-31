台達電攜手宜蘭大學培育人才　揭幕智慧農業試驗場域

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劉佳容指出，延續與宜蘭大學的互動，雙方基於培育跨域人才理念不謀而合，攜手建置智慧農業跨域整合試驗場域，可望加乘發揮台達智能自動化方案與校方深厚的農林技術，提供學子資源豐饒的智慧農業發展平台。
宜蘭大學校長吳柏青表示，宜蘭大學長期以來在農業與工業的人才培育投入很多心力，不僅在課程規劃上重視生物機電知識能力，更透過實作以兼顧學生職涯發展，積極培育能為學研機構所用的優秀人才，進而推動地方智慧農業等生物與生命相關產業轉型升級。此次台達電大力贊助教學設備一同成立東台灣首座智慧農業跨域整合試驗場域，經由產學合作讓學生在學期間即能累積實戰經驗，強化未來競爭優勢。
台達電憑藉在能源管理與自動化方面的豐富經驗，曾在印度全國各地農耕區利用變頻器與馬達控制系統產品，導入農業灌溉自動化方案，不僅可以有效運用印度豐沛的日照資源、以太陽能帶動水泵變頻運轉，更獲得美國專利。
另外，台達電在新加坡與負責工業基礎設施發展的法定機構裕廊集團合作，結合工業圖控系統VTScada和製造執行系統DIAMES，建構貨櫃型植物工廠，整合台達工業自動化、散熱管理、LED照明，以及智慧監控等系統，優化蔬菜的生長環境，為種植管理者提供數據分析及遠距監控以協助營運決策。此次合作，可以有效將產業中的智慧農業應用經驗注入校園。
做為宜蘭大學生物資源學院基礎教學與研究實作的重要場域，「智慧農業跨域整合實驗室」預計將以台達機電系統各類產品製作教學模組，用於控制器、電動機、物聯網、機電整合、植物工廠導論等課程，讓學生有機會接觸目前業界實務設備，全方位提升理論、實作與設計等能力。
而針對「智慧農業戰情室」則導入SCADA系統，即時掌握植物工廠等場域的現場狀況，並蒐集數據資料以優化農作成果。宜蘭大學預計將於2023年啟用城南校區並整合納入智能溫室及露天實驗田區的現場操作，以期做為智慧農業跨領域整合的場域驗證，提升不同領域學生於農業智慧化跨域整合實務技能與創新應用的能力。台達電暨宜蘭大學智慧農業跨域整合試驗場域斥資新台幣近250萬元經費打造，同時獲台達捐贈價值百萬元的工業自動化設備與軟體系統。