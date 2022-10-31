奈格颱風共伴豪雨狂炸！宜蘭2天破1千毫米 雨緩時間出爐
奈格颱風外圍環流搭配東北季風增強的「共伴效應」仍持續影響台灣，今（31）日迎風面的北部、東半部地區都有驚人雨勢，宜蘭山區更達到「超大豪雨」的警戒標準，過去2天累積雨量已經突破1千毫米，中央氣象局表示，奈格颱風不會發布海上或陸上颱風警報，但今晚至明日（11/1）清晨，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區仍有豪雨等級（24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上）以上級別的強降雨發生，明日白天天氣雖有好轉，但仍需留意大雨或豪雨，真正雨勢要趨緩可能得等到「明日晚上」才有機會，屆時奈格颱風北轉後逐漸往西移動，雨勢才會慢慢緩下來，因此特別提醒民眾，仍需留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，奈格颱風的外圍環流持續帶來水氣，今日除了北部、東北部降下豪雨等級的雨量外，苗栗以北山區、台東等地區也有大雨的等級，預計今晚這樣的降雨型態依舊會持續。氣象局持續發布豪雨特報，警戒範圍分別是，超大豪雨：宜蘭縣山區；大豪雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣；豪雨：台北市、新北市、花蓮縣、蘭嶼綠島；大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、恆春半島、台東縣。
黃恩鴻提及，明日上半天雨區會縮小，中南部地區大多維持多雲、偶有零星陣雨的情況，不過北部、東北部地區仍要注意，雖然不會像今日出現「超大豪雨」、「大豪雨」的現象，但豪雨、大雨仍會發生，千萬不可以輕忽；而奈格颱風預計在明晚開始完成北轉，並往西向海南島前進，屆時台灣地區的雨勢才會得到明顯趨緩，奈格也將在接觸陸地後逐漸減弱。
根據氣象局資料顯示，昨日至今日（10/30~10/31）下午17點10分為止，全台累積降雨最多的地方是宜蘭縣南澳鄉西帽山測站，已經達到1097毫米，其次依序是宜蘭縣大同鄉清水測站873豪米，宜蘭縣南澳鄉西德山測站743毫米、宜蘭縣大同鄉牛鬥測站690毫米、宜蘭縣大同鄉樂水分校645毫米，以及前10名唯一非宜蘭地區的台北市士林區擎天崗測站536.5豪米，降雨都達到豪雨、大豪雨甚至超大豪雨的等級。
明日氣溫部分，黃恩鴻指出，高溫北台灣約攝氏21~23度，中南部攝氏27~30度，低溫北台灣約攝氏20度，其餘地區攝氏21~23度，體感上較為「濕涼」，外出需多添加衣物。此外，雅浦島西南方海面的熱帶性低氣壓已在今日下午14點發展為今年第23號颱風「榕樹」，不過距離台灣相當遙遠，也很快就會消散，無任何影響。