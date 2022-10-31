黃秋生恭喜謝盈萱登視后！3度叩關金馬影帝　謙稱不敢想

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出道40年，黃秋生演過各種角色，包括亦正亦邪的刑警、殺人魔，完全不受外在樣貌拘束，這次他在《白日青春》裡的飾演計程車司機一角，傾全力拯救巴基斯坦裔男孩「哈山」，逃離遣返回國的命運，意外建立起一段父子情，卻和自己兒子相處不睦，夾於兩者之間非常矛盾，哭戲、打戲都被他詮釋得絲絲入扣。他認為香港是集結各國人種的人文薈萃之地，早就該拍這樣的題材，反映出在地的文化。
演員科班出身，如今也開班授課，黃秋生拿捏情感、入戲程度都是專業等級，他說大人演戲靠學習技巧而來，與外國小朋友合作，反而要回歸自然，向小演員們學習，他形容入圍最佳新演員的林諾很聰明，一起拍戲並不困難，就像朋友間自然互動，和馬來西亞的新人導演劉國瑞則著墨溝通，每場戲開拍前都要了解電影欲表達的風格及手法呈現。
平時風度翩翩、行事瀟灑的黃秋生，在電影裡是個滿頭白髮、頂著大肚腩開車的孤獨男子，被問及在外型是否刻意下功夫，早已晉升戲精等級的他，笑說自己不是健身教練，不會因為演戲改變外型，為了扮演老人就增重，飾演職業司機就真的去學開計程車，而是每個角色裡都投射他自己的影子，就像劇裡一樣，現實生活裡偶爾和家人不睦，也會忍不住怨懟地咒罵個幾句。
儘管電影裡看似老態龍鍾，但黃秋生對體能頗有信心，笑稱從不覺得自己老了，最近染上新冠肺炎，睡了2天就好了，仍有輕微咳嗽，沒有留下太多後遺症，僅有一場戲和林諾光腳踩在沙灘上，沒半小時就受不了喊痛，才發現腳底皮膚太薄，沒那麼耐熱，瞬間有種老了的錯覺。不過採訪尾聲，他還是笑著對經紀人指著臉上斑點，喊著該去美容了，畢竟戲裡可以蒼老，戲外的影帝還是希望金馬典禮上可以帥氣亮相。