中石化推資源循環零廢棄　漁網再生時尚小漁包好吸睛

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這些廢棄漁網佔海洋塑膠垃圾總量的10%。被丟棄或遺失在海洋的漁網，更因太陽曝曬、海水沖刷等因素產生塑膠微粒，危害人體。中石化研究發展部副總蔡珈緯感慨的說「所有生命都應被善待。」身為漁網原料－纖維尼龍粒上游供應商，為降低海洋汙染，與塑膠中心攜手發起「海廢魚網循環再生計畫」，為「廢棄漁網」、「保育海洋生態」、「環境永續」提出解決對策，打破廢棄漁網的困境，經由研發改造達到永續環境的經濟價值。
海廢循環小漁包從產品材料落實永續理念，將廢棄漁網回收，清洗去除雜質後，破碎、融融、造粒、抽絲等程序，最後縫紉成包，包材採用回收尼龍面料，以及符合GRS（全球回收標準）認證的漁網回收布料製作而成，扣環更是100%來自廢棄漁網，整體包身簡約時尚，保留回收料原色。中間段與包款內裡的藍綠色靈感，來自漁網本身所帶有的海洋藍，透過材料再生的設計，不僅翻轉海洋廢棄物，也讓循環永續走入日常。
面對海廢問題，中石化與塑膠中心合作，於「嘖嘖zec zec」募資平台上推出「海廢循環小漁包」，首發回饋方案限時限量111份計有 「早鳥單入組早鳥兩入組」，售價分別為918元與1776元。包裝產品更與「PackAge+配客嘉」合作，以循環包裝寄出贊助回饋品，與群眾來場「零廢棄網購」的創新服務，此次募資所得也將全數捐贈給NPO組織。
中石化透過再生技術，讓廢棄的漁網不再是海洋生態的汙染及纏繞動物們的魔手，希望藉海廢循環計畫的使命，透過環境生命、資源循環零廢棄的教育題材，深化延續。計畫在年底舉辦國小環教活動，並藉由此次海廢循環再生產品，促進產業思考力，傳達人與海洋自然對話的態度及信念宗旨，期盼引起大眾及同業共鳴，共同守護地球的海洋行列。