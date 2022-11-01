中石化推資源循環零廢棄　漁網再生時尚小漁包好吸睛

▲中石化推動「資源循環零廢棄」理念，協同塑膠發展中心推出「海廢漁網循環再生計畫」，採用舊漁網及再生技術，製作出「海廢循環小漁包」。（圖／中石化提供）
▲中石化推動「資源循環零廢棄」理念，協同塑膠發展中心推出「海廢漁網循環再生計畫」，採用舊漁網及再生技術，製作出「海廢循環小漁包」。（圖／中石化提供）

記者許家禎／台北報導

2022-11-01 10:56:47

中石化實踐SDGs（聯合國永續發展目標），並推動「資源循環零廢棄」理念，協同財團法人塑膠發展中心推出「海廢漁網循環再生計畫」，採用舊漁網及再生技術，製作出「海廢循環小漁包」，造型簡約時尚兼具實用性，並於「嘖嘖 zec zec」募資平台上線，今年10月下旬上線至今，深受大眾喜愛，募資所得將全數捐贈黑潮海洋文教基金會及社團法人台灣環境資訊協會。

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據統計，每年有64萬公噸的幽靈漁具沈入海底。被丟棄或遺失在海洋的漁網仍會持續補抓海底生物，許多海洋生物往往會不經意地被廢棄在海底內的漁網所纏繞，無法掙脫，進而淹死或慢慢餓死。也因為漁網是由堅固的塑料類材料製成的，在水中可以留存很長時間，重複著殺戮一系列的魚類、海龜、海鳥和海洋哺乳動物。

這些廢棄漁網佔海洋塑膠垃圾總量的10%。被丟棄或遺失在海洋的漁網，更因太陽曝曬、海水沖刷等因素產生塑膠微粒，危害人體。中石化研究發展部副總蔡珈緯感慨的說「所有生命都應被善待。」身為漁網原料－纖維尼龍粒上游供應商，為降低海洋汙染，與塑膠中心攜手發起「海廢魚網循環再生計畫」，為「廢棄漁網」、「保育海洋生態」、「環境永續」提出解決對策，打破廢棄漁網的困境，經由研發改造達到永續環境的經濟價值。

海廢循環小漁包從產品材料落實永續理念，將廢棄漁網回收，清洗去除雜質後，破碎、融融、造粒、抽絲等程序，最後縫紉成包，包材採用回收尼龍面料，以及符合GRS（全球回收標準）認證的漁網回收布料製作而成，扣環更是100%來自廢棄漁網，整體包身簡約時尚，保留回收料原色。中間段與包款內裡的藍綠色靈感，來自漁網本身所帶有的海洋藍，透過材料再生的設計，不僅翻轉海洋廢棄物，也讓循環永續走入日常。

面對海廢問題，中石化與塑膠中心合作，於「嘖嘖zec zec」募資平台上推出「海廢循環小漁包」，首發回饋方案限時限量111份計有 「早鳥單入組早鳥兩入組」，售價分別為918元與1776元。包裝產品更與「PackAge+配客嘉」合作，以循環包裝寄出贊助回饋品，與群眾來場「零廢棄網購」的創新服務，此次募資所得也將全數捐贈給NPO組織。

中石化透過再生技術，讓廢棄的漁網不再是海洋生態的汙染及纏繞動物們的魔手，希望藉海廢循環計畫的使命，透過環境生命、資源循環零廢棄的教育題材，深化延續。計畫在年底舉辦國小環教活動，並藉由此次海廢循環再生產品，促進產業思考力，傳達人與海洋自然對話的態度及信念宗旨，期盼引起大眾及同業共鳴，共同守護地球的海洋行列。



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