馬英九稱「兩岸互相隸屬」　林飛帆感嘆：不切實際的幻想

▲林飛帆表示，不希望部分政黨持續拿兩岸議題作為自己政黨生存的工具，把台灣的未來賭注壓在不切實際的幻想上。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.01）
▲林飛帆表示，不希望部分政黨持續拿兩岸議題作為自己政黨生存的工具，把台灣的未來賭注壓在不切實際的幻想上。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.01）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-01 11:01:29

民進黨中國部今（1）日舉辦「中共二十大後情勢與對台政策變化」座談會，民進黨副秘書長林飛帆致詞時痛斥，馬英九日前稱「兩岸怎麼可能不互相隸屬」，這代表馬英九沒有深刻認知到台灣民主社會的價值何在，以及對岸代表什麼價值。林說，實在不希望部分政黨持續拿兩岸議題作為自己政黨生存的工具，把台灣的未來賭注壓在不切實際的幻想上。

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▲（圖／資料照）
▲馬英九相關發言頻頻引發論戰。（圖／資料照）
林飛帆說，近來有很多憂慮的趨勢。中共常委名單，包含核心決策人士幾乎清一色都是習近平人馬，決策單一化很可能是未來台海或區域情勢上最大的變數跟挑戰，這是第一個令人非常憂慮的。

第二，針對涉台部分，很明確中共在二十大談話中，並沒有放棄武力統一台灣，甚至在文告中不斷強調，包括不放棄武統，也持續強調「一國兩制」為目標的統一方案，這些作法跟說法，都為未來區域跟兩岸情勢帶來很大變數，甚至是很嚴峻的威脅跟挑戰，台灣應密切關注情勢發展。

林飛帆也說，這段時間，國內還是有部分政治人物、政黨在唱和「兩岸應該互相隸屬」的言論，這個人就是馬英九。「我們必須嚴正表達看法，我們當然不贊成『兩岸應該互相隸屬』的觀點跟說法，這不符合兩岸現狀」，大家也明確看到，二十大之後區域情勢變化，未來的區域和平已經沒辦法用過去馬英九倡議的「兩岸互相隸屬」來解決。

林飛帆表示，兩岸在民主發展的道路上完全背道而馳，台灣是自由民主的國家，選擇的是自由民主的生活方式跟政治制度，對岸中國剛好完全相反，這跟台灣所要發展的路線是完全不同的政治制度，中國現在走向更加集權、威權，這兩者並不見容於彼此，這是兩岸之間分歧最大的來源。

林飛帆強調，馬英九所謂「兩岸應該互相隸屬」，相信他並沒有深刻認知到台灣民主社會的價值何在，以及對岸代表什麼價值，不希望部分政黨持續拿兩岸議題作為自己政黨生存的工具，把台灣的未來賭注壓在不切實際的幻想上。

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