馬英九稱「兩岸互相隸屬」　林飛帆感嘆：不切實際的幻想

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第二，針對涉台部分，很明確中共在二十大談話中，並沒有放棄武力統一台灣，甚至在文告中不斷強調，包括不放棄武統，也持續強調「一國兩制」為目標的統一方案，這些作法跟說法，都為未來區域跟兩岸情勢帶來很大變數，甚至是很嚴峻的威脅跟挑戰，台灣應密切關注情勢發展。
林飛帆也說，這段時間，國內還是有部分政治人物、政黨在唱和「兩岸應該互相隸屬」的言論，這個人就是馬英九。「我們必須嚴正表達看法，我們當然不贊成『兩岸應該互相隸屬』的觀點跟說法，這不符合兩岸現狀」，大家也明確看到，二十大之後區域情勢變化，未來的區域和平已經沒辦法用過去馬英九倡議的「兩岸互相隸屬」來解決。
林飛帆表示，兩岸在民主發展的道路上完全背道而馳，台灣是自由民主的國家，選擇的是自由民主的生活方式跟政治制度，對岸中國剛好完全相反，這跟台灣所要發展的路線是完全不同的政治制度，中國現在走向更加集權、威權，這兩者並不見容於彼此，這是兩岸之間分歧最大的來源。
林飛帆強調，馬英九所謂「兩岸應該互相隸屬」，相信他並沒有深刻認知到台灣民主社會的價值何在，以及對岸代表什麼價值，不希望部分政黨持續拿兩岸議題作為自己政黨生存的工具，把台灣的未來賭注壓在不切實際的幻想上。