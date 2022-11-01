國民黨：鄭運鵬為賺陸國企人民幣挺服貿　綠挺得下去？

▲凌濤、江怡臻批鄭運鵬為賺大陸的錢挺服貿，民進黨挺得下去嗎？（圖／國民黨提供）
▲凌濤、江怡臻批鄭運鵬為賺大陸的錢挺服貿，民進黨挺得下去嗎？（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2022-11-01 12:15:322022-11-01 12:21:20

中國國民黨今（1）日舉行記者會，質疑民進黨副秘書長林飛帆為了阻擋服貿，曾說「對中國卑躬屈膝的時代已結束」，但民進黨桃園市長候選人鄭運鵬嘴上抗中保台，實際挺「服貿」、認同「中國台灣」，國民黨說，對於這樣投機的政客，林飛帆挺得下去嗎？

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桃園市議員候選人凌濤、新北市議員江怡臻等出席這場記者會，凌濤揭露身為「中國鵬」的鄭運鵬以歐業新媒體到中國申請專利，國籍與居所都寫著中國，且與中國大陸三大國企到底透過什麼千絲萬縷的政治關係獲取大賺人民幣的利益？鄭運鵬對此皆未明確說明。

有關到中國申請專利的問題，鄭運鵬指稱台灣非PCT會員，申請專利保護只能透過中國，但凌濤戳破鄭運鵬說謊，指申請專利有三途徑：１、透過中國知識產權局進入國際階段：台灣申請人透過中國國家知識產權局（SIPO）提出 PCT 案申請，申請人之國籍必須敘明為「中國台灣」。２、以台商的中國大陸分公司作為申請人：若台灣申請人於中國設有分公司，則可以該分公司作為法人申請人，其國籍即為「中國」。３、以 PCT 其他會員國之國民或居民作為申請人：申請人在其他國家設有分公司，如該國為 PCT會員國，例如美國，則申請人亦可直接向該國之專利主管機關提交國際申請案。

凌濤強調，鄭運鵬寧願在台北市南京東路一段設立空殼公司，到中國大陸申請專利，也不願意在其他國家設立分公司來申請，明顯就是採用最便利的方式，以最快速度取得中國大陸專利，連寫自己的國籍是中國台灣都沒有關係，有其他的途徑申請或可以獲得其他國家專利保護等方式，但鄭運鵬都不用，一心只想賺人民幣。

「鄭運鵬專利的唯一選擇：中國！」凌濤並表示，鄭運鵬不是真正發明人，為了人民幣承認「中國台灣」！鄭運鵬有很多方式可以規避中國台灣籍，但鄭運鵬想獨攬專利，大賺人民幣，所以將自己列為首要發明人，證明鄭運鵬自我認為是「中國台灣人」。

此外，2014年反對服貿運動時，林飛帆為了阻擋服貿，曾說「對中國卑躬屈膝的時代已結束」，但凌濤表示，鄭運鵬嘴上抗中保台，實際挺「服貿」、認同「中國台灣」，對於這樣投機的政客，林飛帆挺得下去嗎？凌濤舉出具體事證指出，2010年6月兩岸簽訂ECFA之前，鄭運鵬已經具體挺服貿，根據2010年2月4日媒體報導，「鄭運鵬跟中國三大電信會面稱：兩岸服貿大勢所趨」內容，鷗業新媒體董事長鄭運鵬日期前往內地與中國三大電信業者會面，認為兩岸的商業模式應由製造業轉為服務業，因此決定積極開發海外市場。希望明年第二屆「Oh!Ya答鈴廣告大賞」能見到台、中、港三地角逐作品。 

凌濤強調，當年度2月鄭運鵬就已經支持兩岸服貿，成為兩岸服貿的先驅者，最反對服貿的林飛帆對鄭運鵬的說詞未置一辭，難道不用去檢驗、挑戰鄭運鵬當時積極推動兩岸服貿的說法嗎？

對於民進黨的雙標，江怡臻表示，當台灣藝人表態挺新疆棉時，行政院長蘇貞昌曾說，「有些人為自己利益不知輕重」，換言之，蘇貞昌認為不能因自己的商業利益，做如同鄭運鵬所做的事情。林飛帆也曾說過，「政治歸政治、經濟歸經濟」在中國並不存在，顯然以林飛帆的角度，對岸的經濟無法跟政治分開。

「鄭運鵬遲早較道歉不如現在就道歉」，江怡臻要求鄭運鵬說清楚，這樣在中國大陸做生意有無跟政治搞在一起？更請鄭運鵬在選舉中給所有選民一個交代，才是夠格的市長候選人。

最後，凌濤強調，鄭運鵬毫無迴避的空間，必須說清楚包括與中國三大國企的關係、專利註名為中國台灣、在北市南京東路設定紙上空殼公司的財產、早就擔任兩岸服貿先驅者等質疑，他表示，如果鄭運鵬一失業都可以到中國大陸大賺人民幣，桃園市民如何能放心？鄭運鵬未來可能為了自己的政治利益而出賣桃園、出賣台灣，鄭運鵬必須出面說清楚、講明白。

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