周年慶、雙11血拚省錢術　用這張卡消費最高回饋20%

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為更貼近卡友消費所需，CUBE卡除現有3大權益外，國泰世華銀行在數位品牌CUBE嶄新上線時，再推出全新「集精選」權益方案，回饋通路集結各場域熱門品牌，包含交通、超商、餐飲、百貨、數位、停車、錢包等指定通路，卡友只要選定新權益方案，在這些指定通路消費，筆筆皆享3%小樹點（信用卡）回饋無上限，而且累積的小樹點，不僅可以折抵部分刷卡消費金額，更可在指定管道兌換喜愛商品。
除享指定通路消費3%回饋無上限外，新權益方案上市期間，國泰世華更攜手特定商戶提供加碼優惠，卡友指定期間內至7-ELEVEN及全家便利商店刷卡，除筆筆享3%回饋外，單筆金額滿新台幣200元，登錄再享最高9%回饋，總計最高可獲得12%回饋。
若是至全聯福利中心刷卡消費，除享3%回饋外，週六可再參加店內單筆消費滿千贈300點福利點活動，最高可獲得6%回饋。此外，於星巴克、博客來及Uber Eats等刷卡消費並於CUBE App領取回饋加碼，最高享5%回饋無上限。
由於適逢百貨公司周年慶，加上年底電商購物節啟動，CUBE卡也沒缺席，選定方案回饋最高20%，例如在遠東SOGO週年慶選定「集精選」或「樂饗購」權益方案，並於CUBEApp領取限定1%回饋加碼，即享筆筆享4%小樹點回饋無上限，搭配百貨周年慶促刷活動，更獨享最高14%回饋無上限，刷愈多賺愈多。
電商雙11、雙12回饋同樣很殺，卡友在蝦皮購物刷CUBE卡並選擇「集精選」或「樂饗購」權益方案，在CUBE App領取期間限定回饋加碼，最高享10%回饋，若成功登錄全卡友雙11促刷活動，回饋最高可達20%，等於消費現打8折。
面對第4季國內旅遊需求旺，愛旅遊的卡友們已開始提前預訂賞楓、泡湯、露營等行程，不論選擇出遊自駕或是搭乘大眾運輸，於中油直營店或高鐵刷卡並選擇新權益方案，且在CUBE App領取2%限定回饋加碼，最高享5%回饋，消費符合全卡友活動並成功登錄，最高享10%回饋，出差旅遊刷對卡就能輕鬆省荷包，而且年底前新戶申辦，一般消費刷3筆888元且成功申辦電子帳單，還可再拿500小樹點。