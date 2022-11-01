越共中共領導人會面　越方通稿未提一中與反台獨

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根據新華社，阮富仲提到，越南高度珍視和重視與中國的關係，將發展對中友好合作，作為對外政策的頭等優先；此外，將堅定奉行一個中國政策，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，不與台灣發展任何官方關係。
不過，越通社的通稿並未提及前述「奉行一中」、「反台獨」、「不與台灣發展任何官方關係」的字眼。
根據越通社，阮富仲指出，越南一向重視並將發展「越中全面戰略合作夥伴關係」視為頭等優先事項。
阮富仲接著談及越南的對外政策，他表示，越南堅持獨立自主、和平、友好、合作與發展、國際關係多邊化、多元化；當國際社會的朋友、可靠夥伴和積極、負責任成員國的外交路線。
根據越通社，兩位領導人同意，保持兩黨、兩國領導人的經常交流與接觸，旨在增進相互理解，及時解決雙邊關係中產生的問題，「維護越中友好大局和健康穩步發展的態勢」。
兩位領導人同意，進一步發揮兩黨兩國現有合作機制，有效落實兩黨兩國高層領導所達成的共識。進一步深化外交、國防、安全等領域合作，增強兩國邊防和執法部門合作，在多邊論壇上保持高效配合。
此外，雙方一致同意進一步提高經貿、投資等領域的合作效率。
阮富仲重申，越南特別重視中國市場，希望擴大對中國的越南優勢商品出口；建議中方為越南農林水產品開放市場，保持供應鏈通暢，為兩國商品順利清關提供便利；提高越南藉由鐵路過境中國前往第三國的商品限額；為拓展航空、陸路和鐵路運輸合作創造便利條件。
阮富仲表示，越南願為中國高科技的大型企業對越南投資創造便利條件。（編輯：周永捷）1111101