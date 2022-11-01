阿Ken當導演「搶救菜鳥范少勳」　女神曾莞婷助陣

職場輕喜劇影集《X！又是星期一》改編自作者傑洛米的暢銷小說《我恨星期一》，也是導演林暐恆（阿Ken）繼電影處女作《練愛iNG》後首次執導的影集作品，日前在內湖開鏡，並率先曝光第一波的華麗卡司陣容，由范少勳、林奕嵐、曾莞婷、温昇豪、馬力歐領銜主演，全劇主場景的「贏家週刊」由一處空辦公室搭建而成，從零到有打造出極為精緻且生活化的場景，真實呈現出台灣觀眾都極有共鳴的辦公室環境。
范少勳和有「小王祖賢」之稱的女主角林奕嵐，攜手上演闖蕩萬惡職場的菜鳥冒險故事，劇情完全呈現出台灣眾多朝九晚五的社畜心聲。從《比悲傷更悲傷的故事》哭戲滿滿的角色轉換到《X！又是星期一》，范少勳表示可以和認識已久的阿Ken合作，「心情非常興奮」，這也是他第一次挑戰快節奏的喜劇類型，期待拍攝過程中可以和同劇演員擦出更多火花。
被視為影視圈年度「強勢新人」的林奕嵐，首次演出影集作品就擔任女主角，更和曾莞婷、温昇豪、馬力歐等前輩同台飆戲，她表示相當緊張，因為在《X！又是星期一》中的台詞很多，角色設定語速又快，林奕嵐開拍前花了許多時間準備角色，以影視圈菜鳥之姿真實詮釋職場菜鳥！林奕嵐透露，身為同門師姐的林依晨知道她最近在拍戲，私下熱心和她分享表演課筆記，鼓勵她放寬心：「要相信自己，才能真正做好表演。」
此外，《X！又是星期一》還有實力派演員曾莞婷、温昇豪、馬力歐等人的加持，飾演極具個人特色的公司同儕，有參與選角的導演阿Ken也滿意表示：「這三位演員本身就是私下個性很有趣的人，他們表演時有許多即興發揮的演出，這部影集因為他們加入更是錦上添花！」影集《X！又是星期一》將拍攝兩個月，預計2023年第三季播出。