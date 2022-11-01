老花合併近視恐成六眼族！醫：國人接受治療意願增

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「臨床觀察，約有兩成老花眼患者會選擇接受老花雷射手術以擺脫眼鏡，另外有三成觀望中，隨著手術技術的進步與術後光學效果的提升，近年來願意接受老花雷射手術的比例逐漸增加。」張聰麒醫師說明，老花眼鏡僅適用於特定距離，加上現代人手機使用頻繁，反覆戴上與拿下眼鏡相當不便。另外，雖然也有多焦點隱形眼鏡可供選擇，但鏡片本身較厚，戴上時異物感相對較明顯，部分患者也因此不適應進而出現頭暈不舒服的症狀，對於這類患者就可以與醫師討論採取雷射手術一次處理近視與老花的問題。
LBV老花雷射突破傳統手術限制 球面像差技術打造全距離清晰視野
另也有醫師認為老花度數會隨著年紀加深，老花眼加重後還是得戴老花眼鏡，不建議45歲以上患者接受老花雷射治療。對此，張聰麒醫師解釋，過去傳統老花雷射手術是採用視差方式，將兩隻眼睛矯正成不同度數，一眼留0度看遠，一眼留100度看近，以達到免戴老花眼鏡的效果，但人眼的調節力隨著年齡而越來越差，最終老花會增加到300度，超過原先雷射手術時預留的雙眼視差，也就導致不少患者在術後仍然需要配戴眼鏡。
「用一輩子的眼睛，民眾需要的是更細緻的治療方案！」張聰麒醫師指出，不同於傳統老花雷射手術，LBV老花雷射可以藉由調整角膜球面像差來增加景深，不僅進一步增進雙眼視差融像的效果，也讓近距離視力更加提升，這兩大改善徹底突破多年來45歲以上患者傳統老花雷射矯正不足的困境，更加貼近手機世代族群需要頻繁在遠中近三種距離不斷轉變焦距視物的用眼需求。
台灣LBV老花雷射之父為中壯年老花族群提供治療新解方
40到60歲年齡段往往是家庭的主要經濟支柱，工作上也難以避免高度用眼， 改良版LBV老花雷射不僅改善過往傳統手術的侷限，也為高度用眼的中壯年老花眼族群提供安心且安全的治療選擇。素有台灣LBV老花雷射之父之稱的張聰麒醫師坦言，由於自己本身有老花問題，也曾接受傳統近視老花雷射治療，更能體會傳統老花雷射的不便與需求，因此進一步優化改良LBV老花雷射手術，並制定適宜的施術流程，從患者眼部狀況的精細檢查、手術儀器的調整到雷射能量的強度與施打位置，全方面地改良手術以提供患者完善安全的治療，讓此手術廣為台灣民眾所接受，是眼科醫師生涯的一大成就及驕傲。
LBV老花雷射採微創飛秒雷射手術技巧輔助，目前已累積多位內外科醫師、牙科醫師、放射科醫師、設計師、工程師、畫家及鋼琴師等高度用眼需求的老花治療成功個案。最後，張聰麒醫師強調，成功的改良版LBV老花雷射需要精準的術前檢查與專業的醫護團隊配合，未來將進一步於今年(2022)年底在竹北高鐵站旁規劃成立高規格眼科中心，期盼能提供國人更專業且舒適便捷的就醫體驗，也呼籲對老花治療有期待的民眾能與眼科醫師討論，選擇適宜的治療方案。