老花合併近視恐成六眼族！醫：國人接受治療意願增

▲張聰麒醫師向患者解說現階段老花眼治療選擇。（圖／資料照片）
▲張聰麒醫師向患者解說現階段老花眼治療選擇。（圖／資料照片）

本報訊

2022-11-01 17:30:312022-11-01 17:59:49

一名牙科醫師平時用眼需求高，不僅工作上得專注視物，沒看診時也需要閱讀大量醫學文獻，結果不到40歲就出現老花問題，當時雖然有接受雷射手術，但隨著視力退化，老花又再度找上門，身上總得攜帶老花眼鏡以因應不同場合，工作時要經常切換兩副不同度數的眼鏡才能順利地解釋病情、簽署文件及治療牙齒患處，明明外表還很年輕卻常常被患者關心說：「醫師，原來妳老花這麼嚴重了哦。」讓她感到非常地不方便也不雅觀，後來她經醫師朋友介紹，在眼科醫師張聰麒評估下採用改良版「LBV老花雷射」治療，術後不需要依賴眼鏡就可以輕易地轉換在各種場景之間，看近、看遠都非常清晰且便利。

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現代人無論工作、生活均需要大量用眼，過往被認為發生在老年人的老花眼，其發生年齡也逐漸下修。根據國健署統計資料顯示，40歲以上國人超過5成(54.5%)患有老花眼，顯見中壯年族群應儘早注意視力問題。新竹知名眼科中心院長張聰麒醫師表示，老花成因是源於眼睛的調節力下降，無法依距離判讀影像，導致觀看近物時視線模糊，尤其是現代人往往合併近視，必須分別配近視眼鏡與老花眼鏡，或是直接配多焦點眼鏡以對應不同距離的用眼需求，但多焦點眼鏡光學區小的特性又容易導致頭暈，常有民眾因為適應不良而轉回單焦眼鏡，相當困擾。

「臨床觀察，約有兩成老花眼患者會選擇接受老花雷射手術以擺脫眼鏡，另外有三成觀望中，隨著手術技術的進步與術後光學效果的提升，近年來願意接受老花雷射手術的比例逐漸增加。」張聰麒醫師說明，老花眼鏡僅適用於特定距離，加上現代人手機使用頻繁，反覆戴上與拿下眼鏡相當不便。另外，雖然也有多焦點隱形眼鏡可供選擇，但鏡片本身較厚，戴上時異物感相對較明顯，部分患者也因此不適應進而出現頭暈不舒服的症狀，對於這類患者就可以與醫師討論採取雷射手術一次處理近視與老花的問題。

LBV老花雷射突破傳統手術限制　球面像差技術打造全距離清晰視野

另也有醫師認為老花度數會隨著年紀加深，老花眼加重後還是得戴老花眼鏡，不建議45歲以上患者接受老花雷射治療。對此，張聰麒醫師解釋，過去傳統老花雷射手術是採用視差方式，將兩隻眼睛矯正成不同度數，一眼留0度看遠，一眼留100度看近，以達到免戴老花眼鏡的效果，但人眼的調節力隨著年齡而越來越差，最終老花會增加到300度，超過原先雷射手術時預留的雙眼視差，也就導致不少患者在術後仍然需要配戴眼鏡。

「用一輩子的眼睛，民眾需要的是更細緻的治療方案！」張聰麒醫師指出，不同於傳統老花雷射手術，LBV老花雷射可以藉由調整角膜球面像差來增加景深，不僅進一步增進雙眼視差融像的效果，也讓近距離視力更加提升，這兩大改善徹底突破多年來45歲以上患者傳統老花雷射矯正不足的困境，更加貼近手機世代族群需要頻繁在遠中近三種距離不斷轉變焦距視物的用眼需求。

台灣LBV老花雷射之父為中壯年老花族群提供治療新解方

40到60歲年齡段往往是家庭的主要經濟支柱，工作上也難以避免高度用眼， 改良版LBV老花雷射不僅改善過往傳統手術的侷限，也為高度用眼的中壯年老花眼族群提供安心且安全的治療選擇。素有台灣LBV老花雷射之父之稱的張聰麒醫師坦言，由於自己本身有老花問題，也曾接受傳統近視老花雷射治療，更能體會傳統老花雷射的不便與需求，因此進一步優化改良LBV老花雷射手術，並制定適宜的施術流程，從患者眼部狀況的精細檢查、手術儀器的調整到雷射能量的強度與施打位置，全方面地改良手術以提供患者完善安全的治療，讓此手術廣為台灣民眾所接受，是眼科醫師生涯的一大成就及驕傲。

LBV老花雷射採微創飛秒雷射手術技巧輔助，目前已累積多位內外科醫師、牙科醫師、放射科醫師、設計師、工程師、畫家及鋼琴師等高度用眼需求的老花治療成功個案。最後，張聰麒醫師強調，成功的改良版LBV老花雷射需要精準的術前檢查與專業的醫護團隊配合，未來將進一步於今年(2022)年底在竹北高鐵站旁規劃成立高規格眼科中心，期盼能提供國人更專業且舒適便捷的就醫體驗，也呼籲對老花治療有期待的民眾能與眼科醫師討論，選擇適宜的治療方案。

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