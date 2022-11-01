綠議員圍攻盧秀燕　新北藍軍「借箭」反殺林佳龍

距離投票日只剩下20多天，各縣市候選人加緊馬力，推政策攻對手，台中市街道上正在上演「看板大戰」，民進黨市議員候選人紛紛掛上「盧秀燕拖延捷運藍線、盧秀燕民調低」等大型看板，近期更是加大力道批盧秀燕對捷運藍線沒有作為，此風向一帶讓新北市議員候選人們剛好順著風向草船借箭，反將民進黨新北市長候選人林佳龍一軍。
新北市議員候選人們包含了林鼎超、葉元之、江怡臻、黃心華、蕭敬嚴、林金結、呂家愷、吳訓孝，以及立委洪孟楷、台中市黨部發言人涂力旋和羅智強等人，在臉書上發起圖卡戰，針對林佳龍擔任台中市長時期，以及擔任交通部長時期進行檢討，他們質疑林佳龍時期的藍線更改路線有圖利之嫌，在擔任交通部長時期捷運藍線機廠遷址，六度與盧市府協商破局，龜宿審查拖延一年半，等到11月1日才要開第一次大會審查。
藍營更質疑，同樣一年半的時間高雄黃線已經交通部函轉行政院，台中藍線卻遭到無視，捷運藍線今年9月通過中央環評審查，綜合規劃送交通部一年半，中央遲遲不願召開大會實質審查，停留在幕僚單位文書往返，如今卻把藍線延宕歸咎在盧秀燕身上，簡直含血噴人，把台中市民當白癡耍，把台中市搞得如此殘破，如今民進黨還推派林佳龍選新北市長，根本是想把新北市民推向深淵。
另一方面，林佳龍陣營也針對社宅政策猛K 侯市府，同樣也遭到重砲反擊，林佳龍挨批在擔任台中市長任內大開賤賣社宅用地惡例、卸任前最終只完工401戶社宅的慘綠成績可知，濫開支票的林佳龍，終究會被選民看破手腳。綠營對盧秀燕的看板大戰，反讓新北市藍營候選人們撿到槍，凡是跟林佳龍時期有關的台中相關議題，都成為新北藍選戰的最佳題庫。