挺18公民權 台南市議員聯合推紀念小物催投票率　

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陳亭妃表示，11月26日不只有九合一選舉，還有中華民國憲政史上首次公民複決權投票，這是有史以來第一次立法院朝野不分黨派、共同支持的憲法修正案，為了台灣民主的深化，請大家一定要共同行使公民複決權。青年參政是現今世界的潮流，更是國內的共識，18歲的青年已有自我負責的政治選擇能力，九合一選舉雖然4年舉辦一次，但是公民複決權的困難度極高，什麼時候能再有這樣的高度共識，大家都無法掌握。尤其我國修憲門檻極高，這是透過立法院院長游錫堃的極力推動，希望讓18歲公民權有機會成為11月26日憲政史上第一次的公民複決。
陳秋萍、陳怡珍、周麗津與蔡旺詮等人表示，大家經常共同為教育、文化、環保理念發聲，因此一起構思「挺18！GO！GO！GO！」的選舉小物，這款文宣品是為了響應環保、倡導循環經濟、保護永續環境製作而成。最重要的是，他們共同力挺18歲公民權，守護國家關鍵力量。除此之外，碰巧另外兩位Taiwan Online連線成員的陳碧玉議員與吳通龍議員，也選在同一天舉辦競選總部成立大會，大家都是為了推動台灣國家正常化而努力，盡力將台灣推上國際，讓下一代走出去。11月26日依序為早上9點半陳怡珍、10點半周麗津、下午1點半蔡旺詮、2點半陳秋萍，當天還有1位神秘嘉賓將會蒞臨台南，為所有在11月6日成立的Taiwan Online連線議員加油打氣。