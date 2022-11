挺18公民權 台南市議員聯合推紀念小物催投票率　

立法委員陳亭妃偕同台南市議員陳秋萍、陳怡珍、周麗津與蔡旺詮今日聯合召開記者會,宣布競選總部將於 11 月 6 日成立,並聯手設計紀念選舉小物「挺 18 ! GO ! GO ! GO !」環保袋,除了全力宣傳 18 歲公民權理念,在選舉造勢之餘也倡導環保帶著走概念,參加活動之後也能永續使用,減少一次性浪費的垃圾。

陳亭妃表示, 11 月 26 日不只有九合一選舉,還有中華民國憲政史上首次公民複決權投票,這是有史以來第一次立法院朝野不分黨派、共同支持的憲法修正案,為了台灣民主的深化,請大家一定要共同行使公民複決權。青年參政是現今世界的潮流,更是國內的共識, 18 歲的青年已有自我負責的政治選擇能力,九合一選舉雖然 4 年舉辦一次,但是公民複決權的困難度極高,什麼時候能再有這樣的高度共識,大家都無法掌握。尤其我國修憲門檻極高,這是透過立法院院長游錫堃的極力推動,希望讓 18 歲公民權有機會成為 11 月 26 日憲政史上第一次的公民複決。

▲挺18紀念小物倡導環保、循環經濟、保護永續環境而製作(圖/記者林怡孜攝,2022,11,01)