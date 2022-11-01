駭客攻擊金融業　調查局與台新金控簽署MOU

金融機構向來都是易遭駭客鎖定的主要目標，法務部調查局今（1）日與台新金控簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」。調查局長王俊力表示，這是首次與金融機構簽署資通安全合作備忘錄，是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑，也是落實蔡政府「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」，建立安全可信賴的智慧國家目標。
調查局分析近年偵辦的電腦犯罪及網路駭客事件，發現APT駭客集團攻擊的目標，有鎖定國家關鍵基礎設施及金融業者等高價值目標的趨勢。集團常透過寄送釣魚簡訊，假冒各金融服務業者的名義，試圖詐騙一般民眾，駭客組織也經常針對高價值目標發動社交工程郵件等APT攻擊。
為使我國金融機構能有效因應資安風險，調查局與台新金控未來將依合作備忘錄精神，建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，推動資安演練及暢通雙邊通報應變管道，並在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警，緊急應變及持續維運之成效。
調查局長王俊力表示，與台新金控簽署合作備忘錄，開創金融機構加入國家資安共同聯防機制之新紀元，是公私協力共同強化資安防護工作的具體展現。未來將持續推動與我國各主要金融機構與關鍵基礎設施簽署合作備忘錄，積極交流、深化合作，共同為國家資通安全防護作出更大貢獻。