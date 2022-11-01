從洗頭小妹變成百萬網紅　宛宛兒「手握4間房」逆轉人生

▲「百萬網紅」宛宛兒手握4間房逆轉人生。（圖／紅心字會提供）
▲「百萬網紅」宛宛兒手握4間房逆轉人生。（圖／紅心字會提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-01 16:36:172022-11-01 16:45:31

從洗頭小妹，到成為百萬網紅藝人的宛宛兒，今（1）日出席紅心字會公益活動，從小家境清貧的她擅長投資理財，經營電商多年，已購買了4套房子與名車，努力賺錢的目的，就是要好好孝順奶奶，讓奶奶過上好日子。宛宛兒目前4間房都在台中，每月須繳10萬元房貸、4萬6的車貸，還有欠廠商180萬的貨款，不過手上有一間當初買500萬的房，現在已漲到900萬。

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宛宛兒近日發行首本文字書籍「宛轉人生向前看」，她感謝一路走來的艱辛路程，「很感謝因為有奶奶的養育，否則不會有現在的我，也奉勸大家一定要及時行孝，就算只是一通電話，對長輩們來說，都是一個暖心的關懷。」

▲宛宛兒近日發行首本文字書籍。（圖／紅心字會提供）
▲宛宛兒近日發行首本文字書籍。（圖／紅心字會提供）
公益活動上，同樣也是紅心字會愛心大使，擁有紅娘體質的歌手古曜威，也送上紅色彩球，象徵喜氣洋洋，期許宛宛兒能夠早日結婚，讓奶奶能夠一圓看到她結婚生子，古曜威更發下豪語：「如果宛宛兒今年結婚，就包6位數大紅包。」

古曜威是個保守型的人，因為太容易相信別人，曾經被朋友慫恿花了6萬加入直銷，一開始畫的大餅，說會出國旅遊，每個月固定都會有錢，結果完全沒有，才發現自己被騙了，有一次去銀行開戶，結果被說服買了銀行理財產品，後來發現如果繳完20年費用，也只是把繳出去的錢，退回來而已，種種被騙的經驗，讓古曜威現在十分謹慎，只敢投資看得到錢的定存保險。

▲古曜威分享被騙歷程。（圖／紅心字會提供）
▲古曜威（左）分享被騙歷程，右為宛宛兒。（圖／紅心字會提供）

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