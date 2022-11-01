入秋北台灣雨沒停過！12颱風輪流炸 竹子湖雨量史上次高
今年9到10月的秋季颱風數量較多，尤其9月底到10月，不少颱風還伴隨東北季風產生共伴效應，為北台灣帶來驚人雨量！中央氣象局觀測指出，全台13個人工測站在今年9~10月的平均降雨量為578.1毫米，比起歷年平均480.8毫米高出不少，分佈上呈現「北多南少」的情況，其中台北的竹子湖測站9~10月總雨量3403.5毫米更衝上設站以來第2名，鞍部測站歷史第3，基隆測站則是歷史第5，且入秋後共生成12個颱風，比氣候平均值8.6個明顯偏多。中央氣象局長期預報課課長羅資婷指出，由於「反聖嬰現象」持續，導致9~10月大氣環境不僅適合颱風在菲律賓附近發展，也間接增強東北季風，因此北台灣今年秋季才會有「一直在下雨」的感受。
羅資婷表示，今年9~10月的觀測，竹子湖測站累計雨量達3403.5毫米，達到設站以來第2多，相較於氣候平均值約1312.4毫米的2倍以上；鞍部測站9~10月共降下3246.5毫米，達設站以來第3多，過去平均1408.1毫米；基隆測站9~10月共降下1417毫米，達設站以來第3多，過去平均767.7豪米，從數據上來看，主要降雨都在大台北山區和東北部。
羅資婷解釋，由於近年持續的反聖嬰現象，台灣南邊、菲律賓附近處於一個大低壓帶，整體環境有利於颱風發展，因此9月生成7個颱風（氣候平均值5.1）、10月生成5個颱風（氣候平均值3.5），都比歷年平均還高；此外，反聖嬰現象也會導致台灣附近的東北季風更加強勁，「低緯度颱風多加上東北風較強」產生的共伴效應就為北台灣帶來大量降雨，尤其是10月，不過預計11、12月隨著颱風減少，雨量也會越來越少。
氣象達人賈新興也統計，宜蘭的西帽山測站自2018年5月設站以來，年平均雨量約7500毫米，但今年1至10月就下了8832毫米，其中9/1至10/31就下了5847毫米，主要就是受到9/23、9/24諾盧颱風和微弱東北季風共伴、10/6～10/8的東北部異常降雨、10/15～10/17尼莎颱風和東北季風雙重共伴、10/29～10/31奈格颱風和東北季風共伴等影響，此外，西帽山測站設站後，10至12月平均降雨都從1000毫米起跳，剛好這幾年的資料也經歷過2020年秋季至目前的連續行反聖嬰年，可見確實有影響。
這兩個月颱風、東北季風都為北台灣降下驚人雨量，對中南部影響則微乎其微，北部的翡翠水庫滿到要調節性放水時，南部的曾文水庫蓄水量卻僅有40.7％。羅資婷指出，秋冬季中南部本來就會進入枯水期，加上北台灣受颱風、東北風影響不斷降雨，「北多南少」的降雨情況一定會被放大關注，呼籲中南部地區民眾還是要節約用水。