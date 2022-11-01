電視辯論會只邀蔣萬安3人 蘇煥智提假處分要求12人一起
選舉進入倒數，三立與TVBS本週六將共同舉辦台北市長候選人電視辯論會，只邀請蔣萬安、陳時中與黃珊珊3人參與，同為台北市長候選人的蘇煥智認為，其他9位候選人被排除在外、刻意打壓其他候選人曝光的機會，今（1）日向台北高等行政法院遞狀聲請假處分，要求NCC、中選會命電視台邀請所有台北市長候選人參與辯論，若電視台拒絕改善，應命令停止播送。
蘇煥智表示，今年台北市長選舉，媒體報導極度偏向3位特定候選人，其他候選人即便與3位特定候選人同台也會被刻意忽略，讓市民誤以為只有3位候選人，形成人造的三腳督；電視辯論會更公然排除其他9位候選人，除加深台北市民誤以為市長候選人只有3位的印象外，也讓市民無法得知其他候選人的政見主張與基本資料，嚴重傷害市民知的權利。
法規方面，蘇煥智說，釋字364號揭示，新聞媒體不僅是追求營利的私人企業，更負有維護公益的責任；《公職人員選舉罷免法》49條規定，媒體對於選舉的報導、邀請候選人參加節目等節，應秉持公正、公平的處理，不得為差別待遇，且此條定有罰則，故屬於禁止規定；《廣電法》27-3規定，節目的內容不得違反強制禁止規定，否則得令其禁止播出。
蘇說，經過2個月來多次陳情與抗議均為改善，所以聲請假處分，因電視辯論會將在11月5日舉行，此案具有急迫性；而其他候選人被排除不但會造成有不可回復的損害，也會損及選舉公平性與報導公平。今天除提出定暫時狀態假處分外，並將向三立、TVBS採取進一步法律行動，以捍衛候選人公平的媒體接觸權與民眾知的權利。