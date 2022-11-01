奈格颱風今晚說掰掰！明天回溫1~2度 「2區」仍要防大雨
奈格颱風從週日（10/30）到今日（11/1）伴隨東北季風共伴效應，為台灣帶來大量雨勢，而它今晚開始終於加速往西移動遠離，且強度不斷減弱，預計明（2）日各地整體雨量都會明顯趨緩，不過中央氣象局提醒，雖然東北季風明天會減弱，但基隆北海岸及東北部地區仍有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，而受南方雲系北移影響，其他地區亦有零星短暫雨，且沿岸仍有9至11級的強陣風，請民眾持續關注最新天氣動態。
中央氣象局預報員張承傳表示，今日上半天，由於奈格颱風已經往西向海南島、香港一帶移動，且強度因海溫較低逐漸減弱，台灣地區的雨量已經不像前幾天那麼多，今晚開始降雨會持續趨緩，預計明日颱風的外圍環流將不再影響台灣，不過東北季風仍會在週三、週四（11/2、11/3）為基隆北海岸及東北部地區帶來局部大雨，桃園以北、東部地區也有局部短暫雨，中南部地區也會因南方雲系北移降下零星短暫雨。
氣溫部分，明日東北季風減弱，整體高溫比起今日會略升攝氏1~2度，北台灣高溫攝氏24~28度，中南部高溫約攝氏30~31度；低溫北部、中部約在攝氏20度，南部落在攝氏22度左右，張承傳指出，週四東北季風更弱，雖然低溫無太大變化，但北台灣高溫可達攝氏26度，中南部可上看攝氏30～31度，週五（11/4）東北季風增強，氣溫又會再回到和今日類似的型態，北台灣高溫約攝氏20~22度。
此外，雖然東北季風明日減弱，但台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍易有9至11級強陣風，東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，對此氣象局持續發布強風特報；張承傳表示，這樣的強風預計明晚後才會開始減弱。