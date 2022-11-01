估年花130萬！陳沂曝早已「財富自由」：一輩子綽綽有餘
網紅陳沂經營社群平台，時常針砭時事擁有極高流量，他今（1）日在臉書上提到，朋友曾跟她說一個粗估是否有「財富自由」的計算方式，他發現算完後自己只需要130萬，言下之意自己早已經「財富自由」，並表示「我早就不是為了賺錢而工作了，因為我擁有的讓我過上一輩子綽綽有餘」。
陳沂在臉書上表示，朋友說粗估自己是否「財富自由」，就是看你一年會花多少錢，再把它乘以20倍，如果手上有的資產超過的話，就不工作也能生活了，而她算了一下後發現「像我這種物慾極低的朋友，一年不特別省錢自由花錢的情況下，大概頂多130萬左右」，她也引用莊子《逍遙遊》裡頭的內容「鷦鷯巢於深林，不過一枝；偃鼠飲河，不過滿腹」，有感而發表示「我們人類何嘗不是如此？最終你會發現，即使擁有金碧輝煌的豪宅，但你需要的，只有一個能棲身的空間。再多的山珍海味擺在眼前，吃飽了也塞不進更多了」。
陳沂指出「我以前讀這段話也很難理解，那是因為我還在追尋『一枝』跟『滿腹』，當有一天意識到自己已經達到這個境界的時候，看什麼都豁然開朗了」，最後她也提到「現在已經不追求流量，工作也是為了讓自己能繼續接觸新事物保有熱情，每個月賺多少錢對我來說就是數字而已」，直言喜歡「賺錢」這件事，就像喜歡「吃美食」、「睡覺」、「打麻將」、「穿搭」、「旅行」這樣，那是她的興趣。
不過貼文一出，網友評價兩極，反問「物慾極低一年要花130萬！？太奢侈了」、「何必一直強調自己是一個有錢人夠用一輩子呢？」、「若未來想要生小孩，一年130萬應該不夠吧」；對此，陳沂也一一回覆網友，表示「最主要的錢都花在出國」，且想傳達的想法也不是「有錢」這件事，是知足，因為知足所以常樂，也認同若要生小孩，130萬絕對不夠，但也有自信能靠自己富養得起，所以不擔心。（編輯：林莞茜）