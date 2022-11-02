金音獎25組嘉賓華麗名單出爐！旺福攜兒女「全家福」上台
第13屆金音創作獎再添喜訊，做為後疫情時代獨立音樂重要大型音樂活動指標代表，今年一口氣邀來超過25組海內外音樂人擔任頒獎人及表演嘉賓，諸如阿爆（阿仍仍）、LEO王、Matzka 瑪斯卡、血肉果汁機、Karencici、壞特 ?te等人共襄盛舉，近期受關注的ØZI與YELLOW黃宣除受邀在本屆合體擔任頒獎人外，更組成一日限定男子組合擔起表演嘉賓的重任，兩位才子屆時將來個音樂大亂鬥，勢必掀起金音獎高潮！
而入圍5項大獎的旺福還將與Skaraoke（司卡拉OK大樂隊）攜手共演，以歡樂表演氣氛著名的兩團，還要在金音創作獎典禮舞台上10多位小朋友一起合作上演大小孩音樂派對，旺福主唱小民、推機夫妻倆還將帶著兩位寶貝兒女同台來個「全家福」限定演出，打趣說要把金音創作獎當成「暫時托兒所」的小民笑說：「有Skaraoke及加入小孩子現場演出等於歡樂加倍，快樂到像是啤酒的泡沫滿出來那樣，保證到時候將會像是一場嘉年華party，請大家拭目以待！」
事實上旺福小民與推機的一對兒女朵安、品安並非首次登台表演，姊弟兩人早在3年前的一個北投音樂祭表演上初試啼聲，落落大方的演出可說是繼承父母的音樂天賦；對此小民頗為驕傲地笑說：「其實兩個孩子都有遺傳到推機的長腿，朵安天生很會唱歌而且音準很好，品安節奏感很好小時候超喜歡打鼓，不過隨著年紀長大臉皮變薄，他們現在都不想表演給父母看了！」
金音創作獎頒獎典禮11月5日於台北流行音樂中心登場，今年頒獎及表演卡司更勝以往，將海內外知名音樂人齊聚一堂，除了先前公布南韓、新加坡潮流新聲、日本《咒術迴戰》片尾曲創作樂團ALI都將飛來台灣出席盛會外，眾多華語樂壇潮流音樂人都為金音創作獎貢獻心力，光是頒獎人及表演嘉賓名單一字排開就超過25組，華麗陣容星光熠熠！活動詳情請上金音創作獎暨亞洲音樂大賞活動官網（http://gima.tavis.tw/）及官方FB查詢。