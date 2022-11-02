太陽公公狂請假？10月颱風連續報到 平均日照僅4.2小時
今年9、10月份颱風生成個數比往常還要多，共有12個颱風出現，尤其10月更是有妮莎、奈格等颱風與東北季風產生共伴效應，讓北台灣降下驚人的雨量，全台平均降雨日數也大於平均值，而因為陰雨綿綿的關係，整體日照明顯變少，10月的總日照時數132.2小時，平均下來每天只有4.2小時看得見陽光，比氣候平均值153小時少上許多，雖然沒有創下特別紀錄，但中央氣象局長期預報課課長羅資婷仍表示，「颱風比較多確實讓人感受到陽光異常的少，尤其在台北山區、淡水最為明顯」。
羅資婷指出，今年9～10月的秋季受到颱風和東北季風影響，降雨分佈上呈現「北多南少」的情況，10月全台13個人工測站的降雨日數為13.8天，歷史平均為10.5天，連帶導致全台各地日照時數相當稀少，尤其台北的竹子湖測站9~10月總雨量3403.5毫米更衝上設站以來第2名，總日照時數也創下歷史第4少，淡水和鞍部測站9~10月的總日照時數也都是歷史第3少。
不過特別的是，這樣日照稀少、降雨多的情況並沒有讓9～10月的氣溫特別寒冷，數據上顯示，今年9～10月全台平均溫度為攝氏26.35度，和歷年氣候平均值完全無任何差異，羅資婷解釋，中南部地區大多未受鋒面影響，因此溫度走向無太大變化，都是溫暖微熱的感受，而北台灣雖然因颱風帶來的水氣、雲量變多一直下雨，但對氣溫影響不大，且今年的東北季風也沒有「提早報到」的趨勢，因此北台灣只有感受上陽光變少，但實際氣溫和過去相比沒有顯著降低。
羅資婷表示，以目前長期預估的角度來看，台灣的溫度在11、12月因東北季風、北方冷空氣系統影響會下降，但整體都是「正常冷」的趨向，且雨量隨著颱風減少也會越來越少，詳細天氣資訊氣象局將持續觀測，請民眾務必多加留意。