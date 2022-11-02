湧言女將李雅慧、黃雍琇痛批當年「柯立委」挺漲學費　

針對國民黨高雄市長候選人柯志恩日前提出青年政策，說要讓年輕人讀大學享有就學貸款利息補貼，稱是要減輕青年壓力，民進黨高市議員李雅慧、高市議員候選人黃雍琇今（2）日聯袂痛批，當年柯志恩擔任立委時，主張讓私校「學費自主」，形同要讓私校學費「漲到飽」，任職淡江大學學務長時，更被學生具名指控在會議中，把反漲學費的學生「趕出去」，不只沒有給青年「減壓」，根本是「加壓」、「打壓」，如今選舉到了才變一張臉，就只為了騙票！
李雅慧表示，根據公視新聞網臉書2015年11月22日引述淡大同學說法，稱柯志恩「在其學務長任內已有諸多爭議，包含表決反漲學費時將反對學生代表趕出開會現場等」，所以對其出任國民黨不分區立委名單「學生們都在看柯將有何作為」；2016年進入國會後，「柯立委」不只主張要讓私校「學費自主」，還稱「當繳學費等於進入好企業時，怨氣不會這麼大」，實際上高學費的國家，青年失業率卻高漲的案例比比皆是，柯志恩卻利用家長望子成龍的心情錯誤類比，而當教育部將包含淡大在內學校漲學費的申請駁回時，「柯立委」又酸「每次傳出學費調漲，民間就強烈反彈，政府為了選舉也不敢調」，完全不知民間疾苦。
黃雍琇指出，柯志恩過去支持漲學費，到韓國瑜選總統，乃至於她自己選市長的時候，又主張學貸利息補貼，這種形同「不顧本金卻顧利息」的行徑，就像莊子「朝三暮四」騙猴子的故事，一來一往之間不僅沒幫青年，更變相利用公庫、銀行的錢來為高學費政策買單，簡直包藏禍心。
李雅慧說，柯志恩或許在課堂上是位專業、風趣、受人尊敬的老師，但不論是在校擔任行政職，或是出任不分區立委「都走鐘」，至少在學費議題完全不顧學生與家長感受；黃雍琇更質疑，當年會把學生趕出去的學務長，未來當市長會否也把不同意見的市民趕出去？當年主張漲學費的立委，未來當市長會否也常拿小老百姓的荷包開刀？都值得市民深思。